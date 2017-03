London Vier Tote und mindestens 20 Verletzte bei Anschlag in London

Mitten im Zentrum von London rast ein Auto in eine Menschengruppe. Ein Angreifer attackiert einen Polizisten. Die britische Polizei ging zunächst von Terroranschlägen aus.

Genau ein Jahr nach den Terrorangriffen von Brüssel hat ein Doppelanschlag die britische Hauptstadt London erschüttert. Die Polizei ermittelt wegen Terrorverdachts. Sie ging zunächst von einem Einzeltäter aus. Am Mittwochnachmittag habe ein Autofahrer zunächst auf der Brücke neben dem Parlament mehrere Menschen verletzt, unter ihnen drei Polizisten, sagte ein Sprecher von Scotland Yard. Demnach krachte das Auto in den Zaun des Parlaments. Der Mann griff auf dem Parlamentsgelände dann einen Polizisten mit einem Messer an. Der Angreifer wurde von anderen Polizisten niedergeschossen, der Polizist starb an den Folgen seiner Verletzungen. Alle aktuellen Entwicklungen im Newsticker.