vor 1 Stunde dpa/lby München Verschleierung in Bayern bald verboten – Fußfessel künftig für Gefährder und Extremisten

Lehrerinnen oder Erzieherinnen dürfen in Bayern künftig keine Burka oder Nikab tragen. Die bayerische Staatsregierung will so die „Kultur der offenen Kommunikation“ schützen. Zudem wird die Überwachung gefährlicher Personen deutlich verschärft.

