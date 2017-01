Karlsruhe Urteil steht fest: Das Bundesverfassungsgericht lehnt NPD-Verbot ab

Hintergrund: Die NPD

Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) wurde am 28. November 1964 in Hannover gegründet. Seit 1965 gibt es auch einen bayerischen Landesverband. Derzeit zählt die Partei im Freistaat rund 700 Mitglieder. Seit Jahren sinkt die Zahl der Anhänger; 2010 waren es noch etwa 900.

Der Sitz des Landesverbands befindet sich in Bamberg, eine eigene Parteizentrale unterhält die NPD in Bayern aber nicht. Stattdessen wird auf der NPD-Homepage ein Postfach angegeben. Landeschef ist seit 2014 der Niederbayer Franz Salzberger.

Der NPD-Landesverband ist in sieben Bezirksverbände mit 31 Kreisverbänden untergliedert - ohne besondere regionale Schwerpunkte oder Hochburgen.

Bei der Bundestagswahl im September 2013 trat die NPD in allen Bundesländern mit Landeslisten an und erzielte 1,3 Prozent (2009: 1,5 Prozent). In Bayern erhielt sie 0,9 Prozent (2009: 1,3 Prozent) und lag damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.

Bei den Landtagswahlen 2013 halbierte sich der Gesamtstimmenanteil der NPD in Bayern im Vergleich zur letzten Landtagswahl von 1,2 Prozent auf 0,6 Prozent. Bei Kommunalwahlen tritt die NPD nur in Nürnberg und München durch ihre jeweiligen „Tarnorganisationen“ an (Bürgerinitiative-A; BIA München).

Die NPD selbst verfügt in Bayern auf kommunaler oder regionaler Ebene über keine eigenen politischen Mandatsträger. Aufgrund des kommunalen Wahlrechts gelang es aber NPD-Mitgliedern, so etwa Ralf Ollert (Stadtrat in Nürnberg seit 2002) und Karl Richter (Stadtrat in München seit 2008), mit Ergebnissen um die Ein-Prozent über die „Tarnorganisationen“ in die „Kommunalparlamente“ einzuziehen.