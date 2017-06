vor 2 Stunden dpa Politik Unmut über Griechen-Kompromiss - Schäuble: Bundestagsmandat gedeckt

Die Hängepartie bei der Griechenland-Rettung nähert sich dem Ende - aber über die Einigung muss noch im Bundestag entschieden werden. Geht es nach Schäuble, ist keine neue Abstimmung im gesamten Plenum nötig. Was nicht jeder in der großen Koalition so sieht.