Berlin Union hebt bei Abstimmung zur Ehe für alle Fraktionszwang auf

Sollte es im Bundestag zur Abstimmung über die sogenannte Homo-Ehe kommen, könnten auch die CSU-Abgeordneten zustimmen. Die Parteispitze wie auch Kanzlerin Merkel überlassen ihnen die freie Entscheidung.

In Deutschland leben immer mehr schwule und lesbische Paare zusammen. Die Zahl der gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften ist von 2006 bis 2015 um 32 000 auf 94 000 gestiegen. Das geht aus der jährlichen Haushaltsbefragung (Mikrozensus) des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hervor. Zahlen für 2016 gibt es noch nicht.



Unter diesen 94 000 Lebensgemeinschaften waren rund 43 000 sogenannte Homo-Ehen, also eingetragene Partnerschaften. Das waren 31 000 mehr als 2006. Damals waren die eingetragenen Lebenspartnerschaften zum ersten Mal erhoben worden. Seither ist ihre Zahl kontinuierlich gestiegen. Etwas mehr als die Hälfte der 43 000 Homo-Ehen (23 000) wurden zwischen schwulen Männer geschlossen. Homosexuelle Paare können ihre Lebenspartnerschaft seit 2001 offiziell eintragen lassen. Inzwischen wurden diese Paare in vielen Fragen verheirateten heterosexuellen Paaren gleichgestellt, so etwa bei der Unterhaltspflicht, im Erbrecht und beim Ehegattensplitting. Sie haben bisher aber kein volles Adoptionsrecht.

Bei einer Bundestagsabstimmung über die völlige Gleichstellung der Homosexuellen-Ehe müssen sich die CSU-Abgeordneten nicht mehr an die Position der Partei halten. Die Grundposition der CSU beinhalte nicht die sogenannte Ehe für alle, teilte die Partei am Dienstag nach einer kurzfristigen Telefonschalte der Parteispitze in München mit. „Gleichwohl haben wir Respekt und Verständnis, wenn Bundestagsabgeordnete der CSU bei einer Abstimmung im Deutschen Bundestag ihrem Gewissen folgend eine abweichende Entscheidung treffen.“Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hob den Fraktionszwang in der Union für die von der SPD verlangte Abstimmung ebenfalls auf. Die CSU reagierte mit der Entscheidung auf die von Merkel angedeutete Meinungsänderung bei dem Thema. Sie war am Montagabend vom klaren Nein der CDU abgerückt und hatte erklärt, sie wünsche sich eine Diskussion, die „eher in Richtung einer Gewissensentscheidung geht“. Nach dpa-Informationen hatte Merkel diese Linie mit CSU-Chef Horst Seehofer abgesprochen.An der generellen Haltung der CSU zur Ehe für alle hat sich aber nichts geändert. „Die Ehe von Mann und Frau steht zu Recht unter dem besonderen Schutz des Staates. Wir wenden uns gegen jegliche Relativierungsversuche“, hieß es in der Mitteilung. Diese Position hat die CSU auch in ihrem neuen Grundsatzprogramm verankert.Seehofer hatte am Montag erklärt, die CSU respektiere, dass in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften Verantwortung ausgeübt werde. „Es ist richtig, dass der Staat mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft eine eigene Institution dafür vorhält. Jegliche Form von Diskriminierung gegenüber diesen Partnerschaften lehnen wir entschieden ab“, teilte die Partei weiter mit.Innerhalb der Bundestagsfraktionen gehen die Meinungen zur Ehe für alle weit auseinander. Mit der geforderten Bundestagsabstimmung bricht die SPD laut CSU-Landesgruppengeschäftsführer Max Straubinger den Koalitionsvertrag. „Der Koalitionsvertrag besagt, dass wir uns damit in dieser Legislaturperiode nicht beschäftigen“, sagte er der Mediengruppe „Straubinger-Tagblatt/Landshuter Zeitung“ (Mittwoch). Generell lehne er die Ehe für alle ohnehin ab: Für ihn bedeuteten „Ehe und Familie noch immer die Verbindung von Mann und Frau“.Dagegen lobte die CSU-Bundestagesabgeordnete Gudrun Zollner gegenüber der Mediengruppe den Kurswechsel von Merkel: „Es tut sich was, auch in der CSU.“ Mit einer Abstimmung darüber noch in dieser Legislaturperiode - oder gar wie von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz gefordert sogar noch in dieser Woche - rechne sie allerdings nicht mehr. Zollner geht davon aus, dass der Begriff Ehe aber auch künftig Verbindungen von Mann und Frau vorbehalten bleibe - unabhängig von einer rechtlichen Gleichstellung.