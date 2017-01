Mainz Umfrage: Wachsende Zustimmung bei Grünen-Anhängern zu Koalition mit der Union

Gut acht Monate vor der Bundestagswahl wächst unter den Anhängern der Grünen die Zustimmung für eine Koalition mit der CDU/CSU.

Auf die Frage, mit wem die Grünen nach der nächsten Bundestagswahl eine Regierung anstreben sollten, nannten 44 Prozent im aktuellen ZDF-“Politbarometer“ die Union. Im November vergangenen Jahres sprachen sich nur 32 Prozent dafür aus.Mit 50 Prozent blieb die Zustimmung zu einem rot-rot-grünen Bündnis allerdings etwas größer. Für ein solches Bündnis hatten sich im November 63 Prozent der Grünen-Anhänger ausgesprochen.Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die CDU/CSU nach der am Freitag veröffentlichten Umfrage unverändert auf 36 Prozent, die SPD auf 21 Prozent (minus eins), die Linke auf neun Prozent (minus eins), die Grünen auf zehn Prozent (unverändert) und die FDP auf sechs Prozent (plus eins). Die AfD würde 13 Prozent (plus eins) erreichen.Damit gäbe es weiterhin eine klare Mehrheit für CDU/CSU und SPD. Von den politisch denkbaren Dreierbündnissen würde es auch reichen für eine Koalition aus CDU/CSU, Grüne und FDP - nicht aber für Rot-Rot-Grün.Die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen befragte von Dienstag bis Donnerstag 1292 Wahlberechtigte. Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland.