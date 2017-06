Washington USA belegt chinesische Bank mit Sanktionen

USA belegen chinesische Bank wegen Nordkorea-Handels mit Sanktionen.

Die USA belegen eine chinesische Bank mit Sanktionen, die mit Nordkorea Handel treibt.

Wie Finanzminister Steven Mnuchin am Donnerstag in Washington mitteilte, wird der Dandong-Bank vorgeworfen, Nordkorea die Geldwäsche und die Beschaffung von Geldern für sein Atom- und Raketenprogramm ermöglicht zu haben. Mnuchin betonte, die Strafmaßnahmen richteten sich allein gegen die Bank und nicht gegen die chinesische Regierung.

US-Präsident Donald Trump hatte sich allerdings zuletzt enttäuscht darüber gezeigt, dass China zu wenig erfolgreich Druck auf Nordkorea ausübe. Der Konflikt mit dem kommunistisch regierten Nordkorea gilt als einer der weltweit gefährlichsten. Das isolierte Land treibt gegen internationalen Widerstand ein Atom- und Raketenprogramm voran.

Betroffen sind auch eine Transportfirma sowie zwei Einzelpersonen, die Nordkorea unterstützt haben sollen. Die neuen Sanktionen kommen gut eine Woche vor dem G20-Gipfel in Hamburg. Dazu werden US-Präsident Donald Trump wie auch der chinesische Staatschef Xi Jinping erwartet. Derzeit hält sich in Washington der südkoreanische Präsident Moon Jae In auf.