Internet Tweets analysiert: Worüber Donald Trump am liebsten auf Twitter schreibt

Wenn der designierte US-Präsident Donald Trump etwas zu sagen hat, macht er das meistens über den Kurznachrichtendienst Twitter. Worüber schreibt er am meisten? Wir haben für Sie die Tweets des 70-Jährigen analysiert. Dabei zeigt sich ein klares Muster.

Was sind die Lieblingsthemen des 70-Jährigen?

Hillary, Clinton, #CrookedHillary

'ICE OFFICERS WARN HILLARY IMMIGRATION PLAN WILL UNLEASH GANGS, CARTELS & DRUG VIOLENCE NATIONWIDE'https://t.co/1AdKs0mQIm pic.twitter.com/4viaN8jJG8 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. November 2016

Crooked Hillary Clinton deleted 33,000 e-mails AFTER they were subpoenaed by the United States Congress. Guilty - cannot run. Rigged system! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. November 2016

Wow, Twitter, Google and Facebook are burying the FBI criminal investigation of Clinton. Very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30. Oktober 2016

How can Crooked Hillary put her husband in charge of the economy when he was responsible for NAFTA, the worst economic deal in U.S. history? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. Mai 2016

#DraintheSwamp

After decades of lies and scandal, Crooked Hillary's corruption is closing in. #DrainTheSwamp! pic.twitter.com/YivCacmkKq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. November 2016

Everywhere it's #RussianHackers Fake News and Comey. Looks like everyone is to blame...Except Hillary.#DrainTheSwamp #MAGA — Frozen Solid (@Frozensolid) 10. Dezember 2016

Make America great again

TODAY WE MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. November 2016

You can change your vote in six states. So, now that you see that Hillary was a big mistake, change your vote to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. November 2016

#great

All of my Cabinet nominee are looking good and doing a great job. I want them to be themselves and express their own thoughts, not mine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. Januar 2017

We had a great News Conference at Trump Tower today. A couple of FAKE NEWS organizations were there but the people truly get what's going on — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. Januar 2017

I win an election easily, a great "movement" is verified, and crooked opponents try to belittle our victory with FAKE NEWS. A sorry state! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. Januar 2017

The same people who did the phony election polls, and were so wrong, are now doing approval rating polls. They are rigged just like before. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. Januar 2017

I win an election easily, a great "movement" is verified, and crooked opponents try to belittle our victory with FAKE NEWS. A sorry state! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. Januar 2017

Media, News

We had a great News Conference at Trump Tower today. A couple of FAKE NEWS organizations were there but the people truly get what's going on — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. Januar 2017

.@CNN is in a total meltdown with their FAKE NEWS because their ratings are tanking since election and their credibility will soon be gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. Januar 2017

At 9:00 P.M. @CNN, of all places, is doing a Special Report on my daughter, Ivanka. Considering it is CNN, can't imagine it will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. Januar 2017

#Obamacare

ObamaCare is a total disaster. Hillary Clinton wants to save it by making it even more expensive. Doesn't work, I will REPEAL AND REPLACE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. November 2016

I am going to repeal and replace ObamaCare. We will have MUCH less expensive and MUCH better healthcare. With Hillary, costs will triple! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. November 2016

#Big

country and with the massive cost reductions I have negotiated on military purchases and more, I believe the people are seeing "big stuff." — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. Januar 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. Januar 2017

Die Feder ist mächtiger als das Schwert, sagt der Volksmund. Will man einen Tweet, also eine 140 Zeichen lange Kurznachricht, auf Twitter absetzen, geschieht das über einen kleinen Knopf rechts oben. Darauf: Eine schreibbereite Feder. Der designierte US-Präsident Donald Trump nutzt diese Feder regelmäßig, im Schnitt vier bis fünf Mal am Tag – und zeigt, wie schnell eine Bauernweisheit Realität werden kann. Seine Twitterfeder hat schon unzählige Irritationen und Schockwellen in die Welt gesendet.140 Zeichen – das ist nicht viel. Alleine der obere Abschnitt hier kommt auf 515 Zeichen, Leerstellen inklusive. Die Schwierigkeit bei Twitter ist daher auch, die richtigen Worte zu finden – zumindest, wenn man eine Nachricht übermitteln will. Trump hingegen scheint zu twittern, was ihm in den Sinn kommt. Anders lässt sich sein von seinen Beratern verhängtes „Twitterverbot“ Im Wahlkampfendspurt wohl nicht erklären. Seine Befürworter sagen, diese Art mache ihn ehrlich und authentisch, andere es mache ihn gefährlich und zu impulsiv.Mit dem Tool „Tweetroot“ ist es möglich Twitteraccounts zu filtern und auf die meistgenutzten Worte zu analysieren. Dazu werden die letzten 1000 Tweets durchforstet und eine Wordcloud, als eine Wortwolke, erstellt. Dabei gilt: Große Worte wurden oft verwendet, desto kleiner, desto seltener. Wir haben mit diesem Tool Donald Trumps Account „ @realDonaldTrump “ angeschaut und analysieren für Sie seine meistgenutzten Worte.Im ersten Moment mag das etwas seltsam anmuten, dass ausgerechnet seine Wahlkampfgegnerin Hillary Clinton zu den meist genutzten Worten in Trumps Twitter-Repertoire gehört. Das hat jedoch einen einfachen Grund: Das Progamm ruft die letzten 1000 Tweets auf und greift so die Nachrichten auf, die während des Wahlkampfs vom späteren Sieger an seine 30 Millionen Follower geschickt wurden. Wir erinnern uns: Der Immobilienmogul lies damals kaum eine Gelegenheit aus auf seiner Lieblingsplattform über seine demokratische Konkurrentin herzuziehen.So ist auch nicht überraschend, dass ein weiterer, oft genutzer Begriff von Trump #CrookedHillary bzw. crooked Hillary war, zu Deutsch ungefähr betrügerische Hillary. Exemplarisch ist dabei ein Tweet von Trump selbst:Neben dem 70-Jährigen nutzen auch viele seiner Unterstützer diesen Ausdruck. Allerdings: Nicht nur die, die später ihre Stimme für Trump abgaben. Auch Unterstützer des in den Vorwahlen unterlegenen Bernie Sanders sprangen auf den Zug auf und zeigten mit #crookedHillary, dass die Demokratin nicht ihre Kandidatin war.Der Hintergrund zu diesem Hashtag ist Folgender: Die 69-Jährige war während des Wahlkampfes immer wieder wegen einer angeblichen E-Mailaffäre in den Schlagzeilen. So soll die frühere Außenministerin über private E-Mailserver teils vertrauliche Mails verschickt haben. Das kann strafbar sein. Das FBI ermittelte daher gegen die Demokratin. Außerdem hatte Clinton während es Wahlkampfes ein weiteres Problem: Sie galt den Unterstützern Trumps als Vorzeigebild dessen, was sie letztlich ablehnten.Die Demokratin war für sie das Aushängeschild einer politischen Elite, die sie nicht mehr wollten und zutiefst verachteten. Diese Bewegung ist jedoch nicht nur bei den Republikanern zu sehen: Auch unter den Demokraten, vor allem bei den sogenannten „Millenials“, also jungen Menschen, die um die Jahrtausendwende geboren wurden, ist sie zu beobachten. So hatte der demokratische Mitbewerber um das Präsidentenamt Bernie Sanders bei dieser Wählergruppe die Nase vorn.Diese Verachtung gegen die politische Klasse, das „wir gegen die“-Gefühl zeigt sich auch in einem anderen Hashtag, den Trump immer wieder nutzte:Ebenfalls sehr oft findet man den Hashtag „DraintheSwamp“, auf Deutsch: Den Sumpf austrocknen. Es braucht nicht viel Fantasie, was damit gemeint ist: Schon als er seine Kandidatur bekannt gab, sprach er von Lobbyisten, die überall in Washington zugegen seien. Immer wieder kam er dann darauf zurück, wie korrupt Washington sei. Viele Amerikaner und Trump Unterstützer schnappten diesen Hashtag auf Twitter ebenfalls auf und verbreitet ihn.Es wäre jetzt jedoch falsch, diese Aussage nur Donald Trump zuzuschreiben. Schon seit langem wird dieser Begriff benutzt, um auf wachsende Korruption oder politische Missstände hinzuweisen, jedoch erst seit Donald Trump hat diese Begrifflichkeit eine neue Wendung bekommen und wurde zu einer Art Parole von Trump-Befürwortern.Ein weiterer Ausspruch und Hashtag, der wohl auf lange Zeit untrennbar mit Trump verbunden sein wird, ist der Spruch, der auf jedem seiner Wahlplakate zu finden war:Mit diesem Wahkampfslogan zog Donald Trump Mitte 2015 in den Wahlkampf.Diese Aussage kommt dabei allerdings nicht von Trump selbst: Der Slogan entstand wohl schon 1979 und wurde vom späteren US-Präsidenten Ronald Reagan immer wieder genutzt. Der US-Wirtschaft siechte damals vor sich hin und Reagan nutzte diesen Mutmacher, um die Amerikaner auf seine Seite zu ziehen, die damals zu den Verlieren gehörten: Mit Erfolg, er gewann die US-Wahlen 1980 mit einem Erdrutschsieg.Das Trump dabei ausgerechnet diesen Slogan gewählt hast, ist sehr clever von ihm. Auch wenn die Wirtschaft zum Zeitpunkt da er seine Präsidentschaft erklärte gut lief, so mobilisierte dieser Kampfspruch doch die, die eben trotzdem zu den „Verlieren“ zählten. Die, die den Demokraten, Obama und dem gesamten „Establishment“ in Washington die Schuld gaben an allem, was nicht rund lief in Amerika. Die USA sind, nicht erst seit Trump, ein Land der Extreme, wie auch SÜDKURIER-Redakteurin Margit Hufnagel kommentierte – und das eine Extrem fühlte sich von dem lauten Mann aus New York mit seinem „Make America great again“ endlich ernst genommen.Ähnlich sieht es auch SÜDKURIER-Korrespondent Thomas Seibert. Trump präsentierte sich seiner Meinung nach als ein Durchschnittsamerikaner, der, mit den Worten seiner Wahlkampfmanagerin Kellyanne Conway „die Vergessenen motiviert hat. “ Viele unterschätzen das Potential dieser Wähler – mit bekannten Folgen.Außerdem dürfte der Ausruf vielen Republikanern noch in guter Erinnerung an das Idol ihrer Bewegung Ronald Reagan sein. Der 40. Präsident der vereinigten Staaten wird in der republikanischen Partei verehrt wie kaum ein Zweiter.Kein Wunder, dass diese Worte zu Trumps meistgenutzten Wörtern gehören und auch zu seinem Wahlkampfslogan, ähnlich wie einst bei Obama „Yes we can“, wurde. Ebenso findet man oft die Abkürzung „maga“ in seinen Tweets, ein Annagramm für eben „Make America great again“.In Anbetracht seines Wahlkampfslogans ist am meisten benutzte Wort von Trump bei Twitter nicht überraschend:Am häufigsten benutzt der US-Republikaner das Wort „great“, zu Deutsch großartig, spitze, fantastisch, auf Twitter. Erstaunlich ist das nicht. Trump, der mit goldenen Aufzügen in sein Büro im Trump-Tower fährt, ein 200 Meter hohes Gebäude mitten in Manhattan, an dessen Außenwand überlebensgroß sein Name in Goldbuchstaben glitzert, liebt das Protzige – man könnte auch sagen, dass Übertriebene. Wer seiner ersten Pressekonferenz seit der Wahl zuhörte, merkte, inwiefern: Sobald die Sprache auf das fiel, was Trump in Zukunft vor oder schon erreicht hatte, war alles vor allem eines: „großartig“.Es gibt viele Situationen in denen man das übersteigerte Ego von Donald Trump erlebt und er versucht, der Welt zu zeigen, wie „great“ er ist. Bei einer TV-Debatte zum Beispiel warf Clinton ihm vor, er würde keine Steuern zahlen. Ein schwerwiegender Vorwurf, den Trump mit „das zeigt, dass ich schlau bin“ abtat.Kritik passt anscheinend nicht in das Bild, das Trump von sich hat, auch, wenn diese direkt seine politische Karriere beeinflusst. Die schlechten Umfragewerte mit denen er kurz vor seiner Amtseinführung zu kämpfen hat, sind daher für ihn belanglos. Schließlich kommen diese von „denselben Leuten, die die falschen Wahlumfragen erstellt haben.“Womit wir bei einem Berufsstand wären, dem Trump nur sehr skeptisch gegenüber steht. Journalisten.Medien und Donald Trump verbindet eine Art Hassliebe. Er braucht die Medien um sich zu präsentieren, gleichzeitig scheint er sie für das zu verachten, was sie über ihn berichten. So schreibt SÜDKURIER-Korrespondent Thomas Seibert, dass Trumps „Eitelkeit und sein Hunger nach Erfolg“ dazu führten, dass er auch im Wahlkampf „ständig die Nachrichtensender verfolgt, um zu sehen, was über ihn berichtet wird.Wie schreibt er jetzt über die Medien auf Twitter? Nicht gut, höflich ausgedrückt. Besonders eingeschossen hat er sich derzeit auf den amerikanischen Nachrichtensender CNN.CNN berichtet seit der Wahl kritisch über Donald Trump – was ihm gar nicht gefällt. Als bei seiner ersten Pressekonferenz dann eine Frage von einem CNN-Reporter kam, wurde dieser mit den Worten „Sie sind Fake-News“ abgebügelt. In diesem Tenor verhält sich Trump auch auf Twitter: Bei kritischen Berichten meldet er sich, wie schon im Wahlkampf, meist postwendend auf Twitter und ätzt über die schlechte Berichterstattung der „verlogenen Medien“.Journalisten, allen voran derzeit der amerikanische Fernsehsender CNN, sind ihm ein Dorn im Auge, wenn sie kritisch über ihn schreiben. So sagte er einmal, dass Journalisten die niedrigste Form des Daseins seien. Ihre Fragen lässt er allzu oft unbeantwortet. Lieber beschimpft und beleidigt er sie – vor allem auf Twitter.Auch wenn Medien bisher noch nicht das bestimmende Thema seiner Tweets sind, wird sich das wohl in den nächsten Monaten ändern. Die Worte „Clinton“ und Hillary werden immer mehr in den Hintergrund rücken. Schließlich ist der Wahlkampf vorbei, auch wenn Trump sich jetzt daran macht, seine Versprechen einzulösen.Es war einer der größten Clous des scheidenden US-Präsidenten Obama: Die Krankenversicherung für alle, Obamacare. Trump will diese abschaffen. Das hatte er schon im Wahlkampf angekündigt. Desto mehr die Wahl in den Hintergrund rückt, desto mehr befasst sich der gewählte Präsident auch mit Obamacare, wie die Auswertung seiner Tweets zeigt.„Eines ist sicher: (Das Gesundheitssystem) Obamacare werde ich als Erstes wieder abschaffen“, war eine Art Mantra von Trump während des Wahlkampfes. Damit ist er auf der Linie der republikanischen Partei, der die Gesundheitsreform ebenfalls schon lange ein Dorn im Auge ist. Womit er es ersetzen will, sagte er bisher noch nicht, außer, dass es „großartig“ sein wird.Trump gewann die Wahl laut eigener Aussage nicht nur, er gewann sie „big“, also groß, in diesem Sinne überragend. Wenn das Wort „great“ nicht passt, weicht der designierte US-Präsident auch gerne auf dieses Adjektiv aus. SÜDKURIER-Redakteur Alexander Michel glaubt, dass das Amt des Präsidenten Trump ein bisschen zügeln wird – zumindest politisch. Ob sich das auch auf seine Twitteraktivitäten auswirken wird, muss sich erst zeigen.