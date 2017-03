Istanbul Türkischer Justizminister nennt Auftrittsabsage in Deutschland faschistisches Vorgehen

Die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara sind an einem Tiefpunkt angelangt. Justizminister Bozdag warnt vor einer „alten Krankheit“ Deutschlands. Eine regierungsnahe Zeitung wagt schon mal eine Diagnose - und befindet: „Deutschland ist verrückt geworden.“ Merkel nennt die Absage des Bozdag-Auftritts eine kommunale Entscheidung.

Der türkische Justizminister Bekir Bozdag hat den Stopp seines Auftritts in Deutschland als „faschistisches Vorgehen“ gebrandmarkt. „Dieses Skandal-Vorgehen in Deutschland ist im wahrsten Sinne des Wortes ein faschistisches Vorgehen“, sagte Bozdag am Freitag bei einer Veranstaltung im ostanatolischen Malatya. „Wir dachten, die Berliner Mauer sei schon lange gefallen. Aber wir sehen, dass es in manchen Köpfen in Deutschland immer noch ideologische Berliner Mauern gibt, und es werden neue gebaut.“

Außenminister Mevlüt Cavusoglu warf Deutschland nach der Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Minister vor, ein Präsidialsystem in der Türkei verhindern zu wollen. „Sie wollen nicht, dass die Türken hier Wahlkampf führen, denn auch sie arbeiten auf ein Nein hin“, sagte Cavusoglu in Ankara mit Blick auf Deutschland. „Sie wollen einer starken Türkei den Weg versperren.“

Außenminister Cavusoglu: "So kann es nicht weitergehen!"

Cavusoglu warnte Deutschland vor Konsequenzen. „So kann es nicht weitergehen“, sagte er. „Wenn Sie mit uns arbeiten wollen, müssen Sie lernen, wie Sie sich uns gegenüber zu verhalten haben.“ Die Türkei werde die Behandlung ansonsten „ohne Zögern mit allen Mitteln“ erwidern. „Dann müssen Sie an die Folgen denken.“ Welche Folgen das sein könnten, sagte er nicht.

Das türkische Volk sei einem „systematischen Druck“ durch Deutschland ausgesetzt, werde sich aber nicht einschüchtern lassen, betonte Cavusoglu. Er forderte eine Behandlung seines Landes auf Augenhöhe.

„Sie müssen uns als ebenbürtigen Partner betrachten“, sagte er. „Die Türkei untersteht Ihnen nicht. Sie sind nicht der Chef der Türkei. Sie sind nicht erste Klasse und die Türkei zweite Klasse.“



Die Stadt Gaggenau hatte einen für Donnerstagabend geplanten Auftritt Bozdags gestoppt. Bozdag ließ aus Protest ein Treffen mit Bundesjustizminister Heiko Maas in Karlsruhe platzen. Maas wollte mit Bozdag in Karlsruhe über den in der Türkei inhaftierten „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel sprechen.

Bozdag stellte am Freitag klar, dass er nicht glaube, dass die Gemeinde Gaggenau eigenständig entschieden habe. „Es ist klar ersichtlich, dass das eine Entscheidung ist, die die Zuständigkeit von Gemeinden übertrifft.“ Der Minister warnte ominös vor einer Wiederholung der deutschen Geschichte.

„Sie sollen auf ihre eigene Geschichte zurückblicken“, sagte er. „Wir sehen, dass alte Krankheiten herumgeistern. Sollen sie sich mit der Behandlung dieser Krankheiten beschäftigen. Wenn sie diese Krankheiten nicht behandeln, dann befürchte ich, dass jene, die heute den Justizminister der Türkei in Deutschland nicht sprechen lassen, selber in ihrem eigenen Land nicht mehr sprechen werden können.“ Die türkische Regierung beklagt seit langem wachsenden Rassismus in Europa.

Bozdag warf Deutschland erneut vor, Terroristen aus der Türkei Schutz zu gewähren. „Ob Mitglieder von PKK, Fetö oder DHKP-C. Wer auch immer Straftaten gegen die Türkei begangen hat, für den ist Deutschland heute zur Zufluchtsstätte geworden.“ Bozdag bezog sich auf die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK, die von der Türkei „Fetö“ genannte Bewegung des Predigers Fethullah Gülen und die linksterroristische DHKP-C.

Erdogan äußert sich nicht

Staatschef Recep Tayyip Erdogan äußerte sich bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach dem Auftrittsstopp für Bozdag nicht zu dem Streit. Sein Sprecher Ibrahim Kalin hatte die Absage zuvor als „Skandal-Entscheidung“ kritisiert. Die Absage in Gaggenau sei aus „fadenscheinigen Gründen“ erfolgt, teilte Kalin auf Twitter mit. „Mit solchen Entscheidungen kommt das wahre Gesicht derjenigen offen zum Vorschein, die bei jeder Gelegenheit versuchen, der Türkei Lektionen in Demokratie und Meinungsfreiheit zu erteilen.“

Auch bei der größten türkischen Oppositionspartei CHP stieß der Auftrittsstopp für türkische Minister auf Kritik. „Das ist ganz und gar nicht in Ordnung“, sagte CHP-Chef und Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu nach Angaben der Nachrichtenagentur DHA in Istanbul. An die Adresse Deutschlands gerichtet fügte er hinzu: „Einerseits belehrt Ihr die Welt über Demokratie, andererseits wollen zwei Minister einer Partei sprechen, aber aus diesem oder jenem Grund verbietet Ihr diese Rede. Das finden wir keineswegs richtig.“

In der regierungsnahen türkischen Presse stieß die Absage der Minister-Auftritte auf ein verheerendes Echo. „Deutschland ist verrückt geworden“, diagnostizierte etwa die Zeitung „Yeni Safak“ am Freitag. Das Blatt sprach von einer „Schande“.

Merkel: Absage von Bozdag-Auftritt kommunale Entscheidung

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Absage eines Auftritts des türkischen Justizministers Bekir Bozdag in Gaggenau wegen Sicherheitsbedenken als kommunale Entscheidung bezeichnet.

Grundsätzlich werde in Deutschland Meinungsfreiheit praktiziert, sagte sie am Freitag auf Fragen von Journalisten während ihres Besuches in der tunesischen Hauptstadt Tunis. „Wir setzen uns für die Meinungsfreiheit in Deutschland ein.“ Deutschland habe aber ein föderales System und da entschieden mitunter Kommunen über die Sicherheit einer Veranstaltung. Sie erklärte zugleich, Deutschland kritisiere, dass die Meinungsfreiheit - und gerade die journalistische Freiheit des inhaftierten „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel - in der Türkei nicht gewährleistet sei.

Türkischer Wirtschaftsminister verlegt Wahlkampfveranstaltung nach Frechen

Nach dem Nein der Stadt Köln zu einem Wahlkampfauftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci soll die Veranstaltung nun im nahe gelegenen Frechen stattfinden.

Zeybekci will dort am Sonntagabend ab 18.30 Uhr sprechen, wie aus dem Kalender des Koordinationszentrums für die Auslandswähler der türkischen Regierungspartei AKP hervorgeht. Die Stadt Köln hatte zuvor eine Veranstaltung mit Zeybekci in einem Saal im Bezirksrathaus Porz abgelehnt.

Veranstaltungsort ist in Frechen ein auf Hochzeiten spezialisiertes Lokal, das nach Angaben der Betreiber Platz für 800 Gäste bietet.

Ebenfalls am Sonntag ist in Leverkusen ein Grußwort Zeybekcis bei einem Konzert geplant. Dabei handele es aber um „keine politisch gesinnte Veranstaltung“, teilte der veranstaltende Kulturverein mit.

Geplant sei „ein musikalisches Gedenkkonzert“ für den renommierten türkischen Volksmusiker Özay Gönlüm. Der Termin stehe seit Monaten fest.

Die Stadt Leverkusen sieht nach Angaben einer Sprecherin keinen Grund, den Vertrag mit dem Verein zu kündigen, da es sich um eine Kulturveranstaltung handele. Der Saal im städtischen Veranstaltungszentrum biete Platz für etwa 1000 Besucher.

„Wir haben die Veranstaltung im Blick“, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei. Weil das Konzert in einem geschlossenen Raum stattfinde, unterliege die Veranstaltung nicht dem Versammlungsrecht. Die Polizei stelle sich auf Gegendemonstrationen ein.

Zeybekci sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu: „Ich werde am Sonntag wieder nach Deutschland reisen. Ich werde die mir befohlene Reise antreten, und wir sagen, der Sieg ist Allahs. Wenn wir sehen, dass sie uns wieder keine Erlaubnis geben, gehe ich von Kaffeehaus zu Kaffeehaus, von Haus zu Haus und treffe unsere Bürger trotzdem.“

Der nordrhein-westfälische Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) forderte ein klares Wort von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gegen Wahlkampfauftritte türkischer Minister in Deutschland. Es sei „unerträglich, wenn auf deutschem Boden Werbung gemacht werden soll für eine Verfassung, die alles andere als demokratisch und rechtsstaatlich ist“, sagte Kutschaty im Radiosender WDR5.

NRW-Integrationsminister Rainer Schmeltzer (SPD) warf der Regierung in Ankara vor, sie versuche „einen Keil in unsere Gesellschaft zu treiben.“