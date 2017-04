vor 55 Minuten dpa Istanbul Türken in Deutschland: Wo mit "Ja" und wo mit "Nein gestimmt wurde

Beim Referendum über die Einführung des umstrittenen Präsidialsystems in der Türkei waren in Deutschland fast zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen ein „Ja“. Besonders stark wa das Ja-Lager im Ruhrgebiet, eher schwach in Berlin. Alle Ergebnisse der Generalkonsulate in Deutschland - und weitere Ergebnisse aus aller Welt.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.