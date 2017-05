Berlin Türkei untersagt Bundestagsabgeordneten Incirlik-Besuch

Neue Belastungsprobe für die deutsch-türkischen Beziehungen: Bundestagsabgeordnete dürfen wieder einmal nicht zu den deutschen Soldaten in Incirlik. Zieht die Bundesregierung jetzt die Reißleine und verlegt die „Tornado“-Truppe nach Jordanien?

Absage von Besuch "absolut inaktzeptabel"

Die Türkei hat erneut eine Reise von Bundestags-Abgeordneten zu deutschen Soldaten in der Türkei untersagt. Die Bundeswehr soll deswegen nun von dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik abgezogen werden, wie der Vorsitzende des Verteidigungs-Ausschusses, Wolfgang Hellmich (SPD), am Montag der Nachrichtenagentur AFP sagte. „Die konkreten Vorbereitungen in Richtung einer Verlegung werden nun in Angriff genommen“, fügte er hinzu.Hintergrund der erneuten Absage aus der Türkei sind nach seinen Angaben offenbar die von Deutschland anerkannten Asylanträge türkischer Soldaten. Auf dieser Grundlage sei „ein Verbleib der Bundeswehr in Incirlik nicht möglich“, fügte er hinzu.Der CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte bestätigte die Absage aus der Türkei gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Er fügte aber hinzu, ein „gütliches Ergebnis wird weiter angestrebt“. Die Türkei müsse sich nun entscheiden, ob sie weiterhin Teil der Nato-Wertegemeinschaft sein wolle „oder politische Isolierstation“. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) werde nun gebeten, alternative Standorte für die Bundeswehr zu prüfen - beginnend mit Jordanien.Eigentlich wollte eine Delegation des Verteidigungsausschusses des Bundestages in dieser Woche die auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik stationierten deutschen Soldaten besuchen. Hellmich als Ausschussvorsitzender sollte die Reise leiten. Der Besuch der Obleute des Verteidigungsausschusses war für Dienstag geplant und bereits vor Wochen angekündigt worden. Die türkische Seite hatte sich lange Zeit gar nicht gerührt. Am Samstag wurde die Absage dem Auswärtigen Amt auf Arbeitsebene mitgeteilt. Als ein Grund soll die Gewährung von Asyl für türkische Offiziere in Deutschland angegeben worden sein.Die Abgeordneten wollten sich den Angaben zufolge über den aktuellen Stand des Einsatzes gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) informieren. Außerdem planten sie Gespräche mit deutschen Soldaten, um sich einen Eindruck von den Einsatzbedingungen zu machen. Daneben waren Treffen mit dem türkischen Kommandeur des Stützpunktes sowie mit Vertretern der US-Streitkräfte beabsichtigt.Die Bundesregierung hat die erneute Absage einer Abgeordneten-Reise zu deutschen Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik durch die Türkei scharf kritisiert. Es sei „absolut inakzeptabel“, dass der vor Wochen angekündigte Besuch nun nicht möglich sei, sagte Außenamtssprecher Martin Schäfer am Montag in Berlin. Auch er kündigte zugleich mögliche Konsequenzen für Stationierung der Bundeswehr in der Türkei an: „In dieser Lage müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie es weitergeht“.Im vergangenen Jahr hatte Ankara deutschen Abgeordneten aus Ärger über die Resolution des Bundestags, in der die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord eingestuft worden waren, den Zugang zu dem Stützpunkt verweigert. Daraufhin drohte Berlin mit dem Abzug der dort stationierten Tornados.Der Streit wurde erst nach mehreren Monaten beigelegt. Eine Delegation des Verteidigungsausschusses durfte die Bundeswehrsoldaten auf dem Stützpunkt Anfang Oktober besuchen.Die Türkei hat mehreren Bundestagsabgeordneten einen Besuch bei den deutschen Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik untersagt. Darüber informierte das Auswärtige Amt nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Montag die Obleute des Verteidigungsausschusses. Die Bundesregierung erwägt nun nach Angaben aus dem Ausschuss den Abzug der deutschen Soldaten. Die Krise in den deutsch-türkischen Beziehungen verschärft sich damit weiter.