Angesichts der diplomatischen Krise mit Ankara haben die Niederlande eine neue Reisewarnung für die Türkei ausgegeben.

- In der schweren diplomatischen Krise zwischen der Türkei und den Niederlanden zeigen sich die beiden Nato-Partner weiter unversöhnlich. Ankara forderte am Montag eine offizielle schriftliche Entschuldigung für die Auftrittsverbote für türkische Minister in den Niederlanden. Den Haag wiederum gab eine Reisewarnung für seine Bürger in der Türkei aus. Ein Ende der Eiszeit zwischen den Ländern, die beide im Wahlkampf stecken, war nicht in Sicht.Den dritten Tag in Folge wurde am Montag der Geschäftsträger der niederländischen Botschaft einbestellt, wie aus dem türkischen Außenministerium verlautete. Daan Feddo Huisinga wurden demnach zwei Noten für die niederländische Regierung überreicht, in denen die Türkei unter anderem gegen die “Behandlung türkischer Minister und Bürger in den Niederlanden“ protestierte. Ankara fordere eine “offizielle schriftliche Entschuldigung der niederländischen Behörden“, hieß es.