Istanbul Türkei: US-Angriff in Syrien positive Antwort auf Kriegsverbrechen

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat den US-Vergeltungsschlag nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien begrüßt.

„Wir betrachten die Luftangriffe der Vereinigten Staaten gegen die Schairat-Luftwaffenbasis an diesem Morgen als eine positive Antwort auf die Kriegsverbrechen des Assad-Regimes“, teilte Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin am Freitag mit. „Die Zerstörung der Schairat-Luftwaffenbasis ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass chemische und konventionelle Angriffe gegen die Zivilbevölkerung nicht ungestraft bleiben.“Kalin teilte weiter mit: „Um zu verhindern, dass ähnliche Massaker wieder passieren, ist es notwendig, unverzüglich eine Flugverbotszone durchzusetzen und Sicherheitszonen in Syrien zu schaffen.“ Die Internationale Gemeinschaft müsse gemeinsam handeln, um die humanitäre Krise in Syrien zu beenden. Zum mutmaßlichen Giftgasangriff sagte Kalin weiter: „Was am Dienstag in Idlib geschehen ist, beweist erneut, dass das blutige Assad-Regime die Perspektive eines politischen Übergangs und Bemühungen zur Durchsetzung eines Waffenstillstands völlig missachtet.“Erdogan ist einer der größten Widersacher Assads und fordert seit langem dessen Ablösung. Die Türkei hat nach eigenen Angaben rund drei Millionen syrische Bürgerkriegsflüchtlinge aufgenommen.