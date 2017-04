12.04.2017 14:18 dpa/AFP/sk Türkei Türkei-Referendum: Wahlbehörde bestätigt Sieg von Ja-Lager - Alle Entwicklungen im Newsblog

Im Verfassungsreferendum in der Türkei sieht es nach dem vorläufigen Abstimmungsergebnis nach einem knappen Sieg für das Ja-Lager aus. Dies hat die türkische Wahlkommission am Sonntagabend bestätigt. Bereits zuvor verkündeten Regierungskreise um Präsident Erdogan den Wahlsieg. Die Opposition protestiert indessen und kündigt eine Anfechtung des Ergebnisses an. Alle Entwicklungen lesen Sie im Newsblog.

