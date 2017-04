Türkei: Hinweise auf Nervengas Sarin bei Angriff in Syrien

Eine Untersuchung der Opfer des mutmaßlichen Chemiewaffen-Einsatzes in Nordsyrien hat laut der Türkei Hinweise auf das Nervengas Sarin ergeben.

Weitere Informationen Nach Giftgas-Angriff: Jets bombardieren syrische Stadt erneut

Die ersten Analysen ließen darauf schließen, dass die Opfer des Luftangriffs in Chan Scheichun am Dienstag dem chemischen Kampfstoff Sarin ausgesetzt gewesen seien, erklärte das türkische Gesundheitsministerium am Donnerstag. Bei dem Angriff hatte es mindestens 86 Tote gegeben.