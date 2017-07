Washington Trump verteidigt seinen Sohn in brisanter E-Mail-Affäre

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch in der E-Mail-Affäre seinen ältesten Sohn Donald Jr. verteidigt.

My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. Juli 2017

Der Vizepräsident geht auf Distanz

Dieser hatte am Vorabend (Ortszeit) in einem Interview des Senders Fox News seine Kontaktaufnahme zu einer russischen Anwältin im Wahlkampf verteidigt. Er hatte jedoch auch eingeräumt, dass er die Angelegenheit heute anders handhaben würde. „Mein Sohn hat gestern einen guten Job gemacht. Er war offen, transparent und unschuldig“, schrieb Trump am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.Der Anwalt des Präsidenten, Jay Sekulow, stellte auf CNN klar: „Der Präsident war bei dem fraglichen Treffen nicht anwesend, er wusste nichts über dessen Inhalt und er hat erst vor einigen Tagen davon erfahren.“Trump Jr. hatte am Dienstag die E-Mails selbst öffentlich gemacht, nachdem die „New York Times“ über die Angelegenheit berichtet hatte. In einer E-Mail hatte ihm der Trump-Vertraute Rob Goldstone geschrieben: „Das sind offensichtlich hochrangige und sensible Informationen, aber es ist Teil der Unterstützung Russlands und der Regierung für Herrn Trump (...)“.Der Präsident bezeichnete die Vorwürfe im Kurzbotschaftendienst Twitter erneut als die „größte Hexenjagd der politischen Geschichte“. Er hatte bereits zuvor mitteilen lassen, von dem Treffen mit der Anwältin im Juni 2016 im New Yorker Trump Tower nichts gewusst zu haben - obwohl dabei auch sein Schwiegersohn und heutiger Spitzenberater Jared Kushner sowie sein damaliger Wahlkampfmanager Paul Manafort zugegen waren.Nach Veröffentlichung des Mailwechsels, in welchem dem Trump-Sohn „ultra-heikles“ Material aus den Händen des russischen Generalstaatsanwalts über Clintons Russland-Verbindungen in Aussicht gestellt worden war, distanzierte sich Trump erneut: Der Präsident habe bis zuletzt keinerlei Mails zu dem Treffen gesehen, sagte dessen Anwalt Jay Sekulov dem Sender CNN. Der Wirbel um den Trump-Sohn hat laut Medienberichten schweres Chaos und massive Frustration im Weißen Haus verursacht.Es handele sich um einen „Hurrikan der Kategorie fünf“, also der höchsten Stufe, sagte ein externer Berater des Weißen Hauses der „Washington Post“. Die Russland-Geschichte lasse sich nun nicht mehr als „Falschnachricht“ abtun und werde „immer schlimmer werden“, sagte ein anderer Berater dem Insidermagazin „Politico“. Vizepräsident Mike Pence ging klar auf Distanz zum Trump-Sohn. Über einen Sprecher ließ er mitteilen, dass er von dem Treffen mit der Anwältin nichts gewusst habe.Auch betonte er, er sei nicht an „Geschichten aus dem Wahlkampf“ interessiert - insbesondere solchen aus dem Zeitraum, in dem er noch nicht zum Trump-Team gehört habe. Das Treffen zwischen Trump junior und der Anwältin Natalia Weselnizkaja war von dem britischen PR-Agenten Rob Goldstone eingefädelt worden. Goldstone vertritt den russischen Popsänger Emin Algarow, dessen Vater der Geschäftspartner des heutigen Präsidenten beim „Miss Universe“-Schönheitswettbewerb 2013 in Moskau war. Laut dem Mailwechsel reagierte Trump junior begeistert auf die Offerte Goldstones, ihm vermeintlich kompromittierendes Material über Clinton zu verschaffen: „Wenn es das ist, was Sie sagen, liebe ich das.“ Indem er sich auf das Angebot einließ, machte sich der Trump-Sohn laut Experten womöglich strafbar.Er könnte gegen ein Wahlgesetz verstoßen haben, das die Annahme ausländischer Unterstützung im Wahlkampf verbietet. Der Trump-Sohn, der keinen Regierungsposten bekleidet und zusammen mit seinem Bruder Eric die Trump-Unternehmen leitet, versuchte sich erneut damit zu verteidigen, dass ihm Weselnizkaja kein brauchbares Material über Clinton präsentiert habe. „Es waren buchstäblich 20 verschwendete Minuten“, sagte er dem Sender Fox News. Der Kreml bestritt jegliche Verwicklung. „Wir sind nie mit dieser Anwältin in Kontakt gewesen“, sagte ein Sprecher. Goldstone hatte Weselnizkaja als „russische Regierungsanwältin“ bezeichnet. Der russische Milliardär Aras Agalarow bestritt derweil, dem Trump-Sohn belastende Informationen über Clinton angeboten zu haben.