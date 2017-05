Washington/Paris Trump und Macron: Ein Telefonat und ein geplantes Treffen

Trump und Macron wollen sich während des Nato-Gipfels am 25. Mai in Brüssel treffen. Zuvor hatte Trumps Sprecher Sean Spicer mitgeteilt, der US-Präsident habe Macron telefonisch zum Wahlsieg gratuliert.

US-Präsident Donald Trump will nach Angaben des Weißen Hauses Seite an Seite mit seinem künftigen französischen Kollegen Emmanuel Macron gegen gemeinsame Herausforderungen kämpfen. Trump hatte im Wahlkampf noch indirekt die Rechtspopulistin Marine Le Pen unterstützt. Der US-Präsident habe Macron am Montag telefonisch zu dessen Wahlsieg gratuliert, sagte Sprecher Sean Spicer. Trump habe die langen und stabilen Beziehungen zwischen den USA und Frankreich betont, dem laut Weißem Haus ältesten Alliierten der USA.

Trump und sein künftiger französischer Kollege Emmanuel Macron wollen sich erstmals Ende Mai am Rande des Nato-Gipfels treffen. Wie das Weiße Haus in Washington am Montag nach dem Telefonat der beiden Politiker mitteilte, wurde ein Treffen am 25. Mai am Rande des Gipfels in Brüssel vereinbart.

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. Mai 2017

Trump habe die „lange und solide Tradition der Zusammenarbeit zwischen den USA und ihrem ältesten Verbündeten, Frankreich“, unterstrichen, hieß es weiter.

Trumps Vorgänger Barack Obama hatte sich im Wahlkampf hinter Macron gestellt, weil dieser „an die Hoffnungen der Menschen“ appelliere, „nicht an ihre Ängste“. Trump hatte Macrons Gegenkandidatin Marine Le Pen als „stärkste“ Kandidatin für das Amt gelobt, ohne eine offizielle Empfehlung für sie auszusprechen.