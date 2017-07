Washington Trump setzt auf neues Kommunikationsteam  Sanders als Sprecherin

Donald Trump liegt im ständigen Clinch mit den Medien. Jetzt geht sein Sprecher Spicer, und der Präsident hat ein neues Kommunikationsteam.

Nach turbulenten sechs Monaten im Weißen Haus setzt US-Präsident Donald Trump auf ein neues Kommunikationsteam. Die 34-jährige Sarah Huckabee Sanders soll zum 1. September den bisherigen Sprecher Sean Spicer ablösen, dessen Stellvertreterin sie bisher war. Sie habe in dieser Rolle eine hervorragende Arbeit geleistet“, bescheinigte ihr Trump am Freitagabend (Ortszeit) in einer schriftlichen Erklärung.

Sanders ist erst die dritte Frau in der US-Geschichte, die auf den Sprecherposten rückt. Sie äußerte sich „begeistert über diese Gelegenheit, weiter für die Agenda des Präsidenten zu werben, Amerika wieder groß zu machen“. Die Tochter des früheren Gouverneurs von Arkansas, Mike Huckabee, ist dem neuen Kommunikationsdirektor Anthony Scaramucci unterstellt, dessen Berufung ebenfalls am Freitag bekannt gegeben worden war.

Spicer hatte am selben Tag seinen Rücktritt erklärt. Hintergrund war die Entscheidung Trumps für Scaramucci gewesen, der Spicers Vorgesetzter gewesen wäre. Der scheidende Sprecher soll gegenüber Trump erklärt haben, dass er Scaramuccis Berufung für einen Fehler halte. Dem Sender Fox News sagte Spicer, der Präsident habe seinen Rücktritt nicht gewollt, aber er selber habe es für besser gehalten, nicht „zu viele Köche in der Küche zu haben“ und „Anthony und Sarah einen reinen Tisch zu geben“.

Das Verhältnis zwischen Spicer und Scaramucci gilt als belastet. Scaramucci wird auch als Gegenspieler von Trumps Stabschef Reince Priebus betrachtet. Spicer und Priebus kommen aus dem Parteigefüge der Republikaner, der Investor Scaramucci ist wie Trump ein Außenseiter und entstammt dem Dunstkreis der Wall Street.

Scaramucci ist ein wohlhabender ehemaliger Finanzier. Er war früher für das Investmenthaus Goldman Sachs tätig, dem zahlreiche führende Figuren in Trumps Administration entstammen, etwa Wirtschaftsberater Gary Cohn und Finanzminister Steven Mnuchin.

Der Posten des Kommunikationsdirektors im Weißen Haus war seit Mai dieses Jahres nicht mehr besetzt. Zuvor hatte ihn Michael Dubke inne.