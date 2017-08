vor 56 Minuten dpa Washington Trump macht Weg für Truppenaufstockung in Afghanistan frei – Warnung an Pakistan – Trump erstmals offen für Einigung mit den Taliban

US-Präsident Donald Trump hat den Weg für eine Aufstockung der US-Truppen in Afghanistan frei gemacht. In einer Ansprache am Montagabend (Ortszeit) nannte er zwar weder eine Zahl noch ein Datum, zeigte sich aber überzeugt, dass ein übereilter Abzug vom Hindukusch lediglich den „Terroristen“ zugute komme. Er zeigte sich zudem erstmals offen für eine mögliche politische Einigung mit den Taliban und erhöhte zugleich den Druck auf Pakistan.