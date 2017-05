Aus heiterem Himmel setzt Trump dem FBI-Chef den Stuhl vor die Tür. Mitten in den Russland-Ermittlungen des FBI ist diese Entlassung von James Comey mehr als ungewöhnlich.

Medien: Comey erfuhr von seiner Entlassung zuerst aus dem Fernsehen

"Reputation und Glaubwürdigkeit des FBI" schwer beschädigt

If we don't get a special prosecutor, every American will rightfully suspect that the decision to fire #Comey was part of a cover-up. — Chuck Schumer (@SenSchumer) 9. Mai 2017

Das Entlassungsschreiben an FBI-Direktor James Comey „Lieber Direktor Comey,



ich habe vom Generalbundesanwalt und seinem Stellvertreter die angehängten Briefe erhalten, die Ihre Entlassung als Direktor des Federal Bureau of Investigation empfehlen. Ich habe diese Empfehlung akzeptiert, Sie sind hiermit entlassen und werden mit sofortiger Wirkung aus dem Amt entfernt.



Ich weiß es zwar sehr zu schätzen, dass Sie mich in drei verschiedenen Situationen darüber informiert haben, dass nicht gegen mich ermittelt werde; dennoch stimme ich mit dem Justizministerium darin überein, dass Sie nicht in der Lage sind, das FBI effektiv zu führen.



Es ist essenziell, eine neue Führung für das FBI zu finden, die das Vertrauen der Öffentlichkeit und das Zutrauen in die Kernaufgaben seiner Aufgaben in der Strafverfolgung wieder herstellt.



Ich wünsche Ihnen für künftige Unternehmungen bestes Gelingen.



Donald J. Trump“

Der politische Donnerschlag, der durch Washington dröhnt, weckt Erinnerungen an eines der dunkelsten Kapitel der jüngeren US-Geschichte. Kurz nachdem Donald Trump am Dienstag überraschend FBI-Chef James Comey gefeuert hat, ziehen Kommentatoren die Parallele zum Watergate-Skandal - und insbesondere zum berüchtigten "Samstagabend-Massaker" vom Oktober 1973, als Präsident Richard Nixon den Sonderermittler Archibald Cox entließ. Nixon wollte sich damit aus den Schlingen der Abhöraffäre befreien, was aber bekanntlich misslang: Weniger als ein Jahr später trat er zurück.Wie weit der Vergleich zwischen Trump und Nixon, Comey und Cox trägt, werden erst die weiteren Entwicklungen zeigen. Jedenfalls schürt der Rauswurf des FBI-Direktors den Verdacht, dass der Präsident die Untersuchungen zur Russland-Affäre eindämmen will. Denn Comey war federführend damit befasst, den möglichen Absprachen zwischen Trump-Mitarbeitern und der russischen Regierung während des Wahlkampfs nachzugehen. "Sind diese Ermittlungen zu sehr in das unmittelbare Umfeld des Präsidenten vorgedrungen?" hinterfragt der Chef der oppositionellen Demokraten im Senat, Chuck Schumer, die Motive für den Rauswurf.Trump wickelt Comeys Entlassung mit derselben Kaltblütigkeit ab, die er vormals bei seinem Entlassungsritual in der Reality-Serie "The Apprentice" zur Schau stellte. Laut Medienberichten erfährt der Chef der Bundespolizei von seinem Rausschmiss aus dem Fernsehen, während er in Los Angeles zu Mitarbeitern spricht. Ein Brief, in dem Trump den FBI-Direktor knapp über seine sofortige Entlassung informiert, erreicht offenbar die Öffentlichkeit, bevor er Comey erreicht.Die Bundespolizei brauche eine neue Führung, damit sie "das öffentliche Vertrauen wiederherstellen" könne, schreibt Trump. Und er führt an, mit seiner Entscheidung den Empfehlungen von Justizminister Jeff Sessions und dessen Stellvertreter Rod Rosenstein zu folgen.Ironischerweise lautet die offizielle Begründung für den Rauswurf, dass sich Comey durch seinen Umgang mit der E-Mail-Affäre der früheren Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton disqualifiziert habe - dies sehen auch die Demokraten so. Clinton machte Comey erst kürzlich für ihre Niederlage mitverantwortlich, weil dieser anderthalb Wochen vor der November-Wahl die Neuaufnahme der Untersuchungen zur regelwidrigen Handhabung ihrer dienstlichen Mails bekanntgegeben hatte.Erst vor wenigen Tagen verteidigte Comey seine umstrittene Entscheidung, kurz vor der Wahl im November 2016 neue Entwicklungen in der E-Mail-Affäre um Hillary Clinton öffentlich gemacht zu haben. Er sagte: „Es war eine harte Entscheidung, aber ich glaube im Rückblick, dass es die richtige Entscheidung war.“Comey hatte am 27. Oktober in einem Brief an Senatoren überraschend erklärt, er wolle die Ermittlungen in Clintons E-Mail-Affäre wieder aufnehmen, weil weitere Nachrichten aufgetaucht seien. Mehrere Tage später teilte Comey zwar mit, auch mit den neu entdeckten E-Mails gebe es keinen Anlass dafür, ein Strafverfahren gegen die demokratische Präsidentschaftskandidatin einzuleiten. Die Entwicklungen schadeten Clinton im Wahlkampf gegen den späteren Sieger Donald Trump sehr.In einem Memorandum wirft Rosenstein dem bisherigen FBI-Chef vor, mit der Preisgabe von Informationen zu diesen Untersuchungen seine Kompetenzen überschritten zu haben: Dadurch habe er "Reputation und Glaubwürdigkeit des FBI" schwer beschädigt.Auch wenn die Demokraten diese Begründungen als fadenscheinig anprangern - zweifellos war Trump über Comeys Umgang mit der Mail-Affäre frustriert, wenngleich aus ganz anderen Gründen als die Opposition. Erst kürzlich kritisierte er, der FBI-Chef sei mit Clinton viel zu schonend umgegangen, sonst "stünde sie genau jetzt vor Gericht".Trumps Frust über Comey dürfte aber zuletzt vor allem durch dessen Umgang mit der Russland-Affäre gewachsen sein. Der FBI-Chef verweigerte sich der Aufforderung des Präsidenten, den Schwerpunkt der Ermittlungen von der Rolle einzelner Trump-Mitarbeiter auf das Durchsickern vertraulicher Informationen an die Medien zu verlegen.Trump hielt den Zeitpunkt für den Rausschmiss nun wohl für günstig, weil Comey zuletzt weitere Glaubwürdigkeit bei der Opposition verspielt hatte. Der FBI-Chef behauptete fälschlicherweise im Kongress, die Clinton-Beraterin Huma Abedin habe hunderttausende Mails ihrer Chefin an das Laptop ihres Ehemanns weitergeleitet. Tatsächlich waren es nur aber nur wenige Mails, wie das FBI später korrigierte.Dennoch kommt bei den Demokraten kaum Freude über die Entlassung Comeys auf. Stattdessen dominiert die Sorge, dass nun die Unabhängigkeit der Ermittlungen zu der Russland-Affäre gefährdet ist, wenn das FBI künftig einem Direktor von Trumps Gnaden untersteht. So forderte der US-Senator Chuck Schumer auf Twitter, dass ein unabhängiger Ankläger eingesetzt werden solle. Sonst würde "jeder Amerikaner zurecht vermuten, dass mit dieser Kündigung etwas verschleiert werden soll".Ähnlich sah es auch der US-Senator Dick Durbin: "Jeder Versuch, die Ermittlungen des FBI zu stoppen oder zu untergraben, würde gravierende Verfassungsfragen aufwerfen", warnt er.Comey ist ein Republikaner, der sich in Washington auch als unabhängige Stimme einen Namen gemacht hat. Er führte eine Behörde mit 36 000 Mitarbeitern und galt als einer der begabtesten und höchst respektierten Experten im Bereich Sicherheit und Strafverfolgung.