Atlanta Trump feiert Beinahe-Blamage bei Nachwahl als großen Sieg

Der 30-jährige Demokrat Jon Ossoff verfehlte bei der Wahl um den ehemaligen Sitz des neuen US-Gesundheitsministers Tom Price am Dienstag mit 48 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit nur knapp, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Der Filmproduzent tritt jetzt bei einer Stichwahl am 20. Juni gegen die Republikanerin Karen Handel an, die als Zweite auf knapp 20 Prozent der Stimmen kam.

Trump bezeichnete den Ausgang der Wahl in der Nacht zum Mittwoch auf Twitter als großen Sieg der Republikaner und fügte hinzu: „Es hat mich gefreut, helfen zu können!“

Despite major outside money, FAKE media support and eleven Republican candidates, BIG "R" win with runoff in Georgia. Glad to be of help!