Washington Trump, das FBI und Russland: Ist das der Anfang vom Ende?

Präsident Trump soll das FBI unter Druck gesetzt haben, manche sehen bereits ein Amtsenthebungsverfahren. Unterstützung erhält er ausgerechnet aus Russland.

Eine Unterredung im Weißen Haus am 14. Februar dieses Jahres könnte als Anfang vom Ende der Präsidentschaft von Donald Trump in die Geschichte eingehen. An jenem Tag bat Trump den Justizminister und seinen Vizepräsidenten, das Oval Office zu verlassen, und wandte sich an FBI-Chef James Comey. Mit ihm sprach der Präsident unter vier Augen über seinen entlassenen Sicherheitsberater Michael Flynn, dessen Kontakte zu russischen Regierungsvertretern Gegenstand einer Untersuchung des FBI sind. „Ich hoffe, dass Sie einen Weg finden, diese Sache fallen zu lassen und Flynn laufen zu lassen“, sagte Trump, wie Comey anschließend notierte. Vertraute von Comey haben den Inhalt des Protokolls der Begegnung jetzt an die Medien weitergegeben – und damit ein neues politisches Erdbeben in Washington ausgelöst, das Trump nach Meinung einiger Beobachter das Amt kosten könnte.

Alle bisherigen Skandale unter Trump, auch die jüngsten Enthüllungen über die Weitergabe von Geheimdienstinformationen an Russland durch den Präsidenten, führten zu Empörung, Kopfschütteln und erheblichen Zweifeln an der Regierungsfähigkeit der Administration, aber nicht zu weiteren Konsequenzen. Das könnte diesmal anders sein. Nun steht der Vorwurf der Strafvereitelung im Amt durch Trump im Raum. Der Kongress will die Angelegenheit aufklären und bei den Republikanern verstärken sich die Absetzbewegungen.

Als erstes Medium berichtete die „New York Times“ über das Comey-Memo; später gingen der Fernsehsender CNN und die „Washington Post“ mit ähnlichen Meldungen an die Öffentlichkeit. Comeys Notizen von der Begegnung vom 14. Februar sollen zwei Seiten lang und sehr detailliert sein. Der Ex-General Flynn war zunächst Wahlkampfberater von Trump und erhielt nach dem Amtsantritt des Präsidenten das Schlüsselamt des Nationalen Sicherheitsberaters. Schon nach wenigen Wochen im Weißen Haus musste Flynn seinen Hut nehmen, weil er mit dem russischen Botschafter in Washington über das Ende amerikanischer Sanktionen gegen Moskau sprach und anschließend Vizepräsident Mike Pence über den Inhalt des Gesprächs belog.

Für die Trump-Regierung ist die Akte Flynn sehr unangenehm, schließlich forscht das FBI auch wegen angeblicher Kontakte zwischen Trumps Wahlkampfteam und russischen Regierungsvertretern nach. Die Bundespolizei und die US-Geheimdienste sind überzeugt, dass Moskau im vergangenen Jahr versuchte, Trump im US-Präsidentschaftswahlkampf durch die gezielte Veröffentlichung abgefangener E-Mails seiner Rivalin Hillary Clinton einen Vorteil zu verschaffen. Comey soll vor Kurzem mehr Geld für die Ermittlungen gefordert haben. Kurz darauf wurde er von Trump gefeuert. Nun wolle sich Comey möglicherweise an Trump rächen, indem er das explosive Memo an die Öffentlichkeit lanciere, kommentierte der Trump-nahe Nachrichtensender Fox News.

Wer sagt die Wahrheit?

Das Weiße Haus wies Comeys Darstellung des Gesprächs im Oval Office zurück: Trump habe niemals die Einstellung der Ermittlungen gegen Flynn verlangt. Die Reaktion wirft die Frage auf, ob Comey lügt, sich nicht korrekt erinnert – oder ob es die Regierung ist, die nicht die Wahrheit sagt. Viele in Washington neigen zur letztgenannten Variante. Mit großem Bedacht nahm Angus King, unabhängiger Senator von Maine, erstmals das Wort „Impeachment“ in den Mund. Amtsenthebung.

Hilfe erhielt Trump gestern ausgerechnet von Russland. Staatspräsident Wladimir Putin erklärte sich bereit, dem US-Kongress ein Protokoll des Gesprächs zur Verfügung zu stellen, das Trump vergangene Woche mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow führte. Dabei soll Trump heikle Geheimdienstinformationen aus Israel ausgeplaudert haben, doch Russland bestreitet dies. Angesichts des Verdachts, dass Trumps Team im Wahlkampf mit Moskau gemauschelt haben soll, ist Putins Angebot nicht gerade hilfreich für die in die Defensive geratene Administration in Washington.

Medienberichte beschreiben eine Atmosphäre der Frustration und der schieren Erschöpfung unter Trumps Beratern im Weißen Haus, die fast täglich einem neuen, von ihrem eigenen Präsidenten losgetretenen Skandal gegenüberstehen. Niemand wisse, wie es weitergehen solle, zitierte das Magazin „Politico“ einen Präsidialamtsmitarbeiter. Manchmal, schreibt die „New York Times“, drehen sie in der Presseabteilung die Fernseher auf volle Lautstärke, damit man das Gebrüll und all den Zorn nicht hört. Trump selbst betrachtet den Wirbel den Berichten zufolge als Beweis für die Unfähigkeit seiner Mitarbeiter, die Politik der Regierung in der Öffentlichkeit angemessen darzustellen.

Berichte über eine Umbildung von Trumps Beraterstab machen die Runde. Demnach könnte Präsidialamtssprecher Sean Spicer seinen Job verlieren. Für den Vielgescholtenen wird im Pressekorps mittlerweile Mitleid laut.

Aber auch neue Berater werden den Comey-Skandal nicht aus der Welt schaffen. Sollte sich herausstellen, dass der Präsident sich tatsächlich in das Ermittlungsverfahren gegen Flynn eingemischt hat, ist Trumps Präsidentschaft zumindest gefährdet. Ob er tatsächlich stürzt, ist hingegen fraglich. Die Gravitationskräfte einer US-Präsidentschaft sind immens. In der Geschichte der Vereinigten Staaten gab es nur gegen zwei Präsidenten Amtsenthebungsverfahren. Keines hat im Sinne der Kläger funktioniert. Im Jahr 1974 entging der damalige Präsident Richard Nixon dem Rauswurf wegen des Watergate-Skandals durch seinen vorzeitigen Rücktritt.

Das Verfahren

Ein US-Präsident kann nach der amerikanischen Verfassung nur vom Kongress aus dem Amt entfernt werden. Dazu gibt es das Impeachment-Verfahren (Amtsanklage). Als Gründe dafür werden in der Verfassung „Verrat, Bestechung oder andere schwere Verbrechen und Vergehen“ genannt. Bisher ist kein US-Präsident durch ein Impeachment-Verfahren des Amtes enthoben worden. 1974 kam der Republikaner Richard Nixon wegen der Watergate-Affäre einer Amtsenthebung durch seinen Rücktritt zuvor. (dpa)