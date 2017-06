US-Präsident Donald Trump hat sich in einer Pressekonferenz zur Beistandsgarantie innerhalb der Nato bekannt und sich bereit erklärt, unter Eid zur Russland-Affäre auszusagen.

US-Präsident Donald Trump hat sich zur Beistandsgarantie innerhalb der Nato bekannt. Trump sagte am Freitag in einer Pressekonferenz mit dem rumänischen Staatschef Klaus Iohannis in Washington, er sei dem entsprechenden Artikel 5 des Nordatlantikvertrages „verpflichtet“. „Ich verpflichte die Vereinigten Staaten zu Artikel 5. Natürlich sind wir da, um zu schützen“, sagte Trump.



Trump hatte im Mai schwere Irritationen beim Nato-Gipfel in Brüssel ausgelöst, weil er sich nicht zu dem Artikel bekannt hatte, wonach die Militärllianz jedem einzelnen ihrer Mitglieder beisteht, wenn es Ziel einer militärischen Aggression wird. Bei den Anschlägen am 11. September 2001 in den USA hatte die Nato zum ersten und bisher einzigen Mal den Bündnisfall nach Artikel 5 des Nordatlantikvertrages ausgerufen

Trump zu Aussage unter Eid zu Russland-Affäre bereit

US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Worten bereit, unter Eid zur Affäre um die dubiosen Russland-Kontakte seines Wahlkampfteams auszusagen. Trump sagte der Pressekonferenz mit Iohannis im Weißen Haus auf eine entsprechende Frage, er sei zu „100 Prozent“ bereit, seine Sicht der Dinge unter Eid darzulegen. Er wies zugleich den Verdacht zurück, dass er versucht haben könnte, sich in die Ermittlungen der Bundespolizei FBI zu der Russland-Affäre einzumischen.