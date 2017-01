Washington/New York Trump auf Twitter nach Bericht über Erpessbarkeit: “Leben wir in Nazi-Deutschland?“

Die Informationen sind äußerst brisant, aber niemand weiß, ob sie überhaupt stimmen. Im Zentrum steht der künftige US-Präsident Donald Trump. Es geht um unbelegte Informationen zu seinem Privatleben und Geschäftsbeziehungen nach Russland.

US-Geheimdienste haben Medienberichten zufolge den künftigen US-Präsidenten Donald Trump darüber informiert, dass Russland angeblich belastendes Material über ihn gesammelt haben soll.

Ziel Moskaus sei demnach, Trump mit Informationen über sein Privatleben sowie Geschäftsbeziehungen erpressbar zu machen, berichteten der Fernsehsender CNN und die «New York Times» am Dienstag (Ortszeit) - am Vorabend von Trumps erster geplanten Pressekonferenz als gewählter Präsident. Sie wiesen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Vorwürfe nicht belegt seien. «Falschinformationen - eine totale politische Hexenjagd», so die Reaktion Trumps auf Twitter.

Auch Moskau dementierte die Berichte. «Das ist vollkommen ausgedacht, es ist eine Ente», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Russland sammle weder Material über Trump noch über dessen demokratische Gegenkandidatin bei der Präsidentenwahl, Hillary Clinton. «Das ist eindeutig ein Versuch, die bilateralen Beziehungen zu stören», sagte Peskow.

Ein früherer Agent des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 soll die Berichte mithilfe russischer Quellen im Auftrag von Trump-Gegnern in den USA erstellt haben. Die Chefs von FBI, CIA und NSA sowie der nationale Geheimdienstdirektor informierten Trump, den scheidenden Präsidenten Barack Obama und acht führende Parlamentarier vergangene Woche darüber, wie CNN berichtete. Die Bundespolizei FBI untersuche Glaubwürdigkeit und Wahrheitsgehalt der Informationen. Laut «New York Times» schätzen US-Beamte den britischen Ex-Agenten als verlässlich und Russland-erfahren ein.

In den zunächst als nicht stichhaltig eingestuften Memos, über die es eine zweiseitige Zusammenfassung bei den US-Geheimdiensten geben soll, geht es nach Informationen der «New York Times» unter anderem um Sexvorwürfe im Zusammenhang mit Moskauer Prostituierten im Jahr 2013. Ferner soll sie Informationen zu Trumps Geschäftsbeziehungen nach Russland enthalten sein. Er soll von russischer Seite über Jahre mit guten Geschäften gelockt worden sein, diese aber abgelehnt haben, heißt es.

Beschrieben werden außerdem angebliche Treffen zwischen Trump-Vertretern und russischen Offiziellen während des US-Präsidentenwahlkampfs, bei denen unter anderem über russische Hackerangriffe auf die Demokratische Partei gesprochen worden sei. Dies sei mit Trumps Wissen und Unterstützung geschehen. Trump hat dies wiederholt bestritten.

Die US-Regierung unter Obama wirft der russischen Regierung und dem Präsidenten Wladimir Putin seit längerem vor, mit einer Reihe von Hackerangriffen versucht zu haben, die Wahl zugunsten von Trump zu beeinflussen. Als Reaktion verhängte Obama vor wenigen Tagen Sanktionen gegen Moskau.

Der künftige US-Präsident zog indes Parallelen zur Nazi-Zeit in Deutschland : Im Kurzbotschaftendienst Twitter erklärte Trump am Mittwoch, die Geheimdienste hätten “niemals zulassen dürfen, dass diese falschen Informationen in die Öffentlichkeit ’durchsickern’“. “Ein letzter Schuss auf mich. Leben wir in Nazi-Deutschland?“, fragte er.

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. Januar 2017

US-Medien hatten zuvor unter Berufung auf US-Geheimdienste berichtet, Russland verfüge über belastende Informationen über das Privatleben und die Finanzen des Immobilienmilliardärs. Demnach könne Trump durch das heikle Material erpressbar sein. Die russische Regierung wies die Berichte zurück.

In einer Reihe von Twitter-Botschaften bezeichnete Trump die Berichte als “Fake News“. Er habe die US-Präsidentenwahl “mit Leichtigkeit“ gewonnen, nun versuchten “betrügerische Gegner“ mit gefälschten Nachrichten den Sieg zu “schmälern“.

I win an election easily, a great "movement" is verified, and crooked opponents try to belittle our victory with FAKE NEWS. A sorry state! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. Januar 2017

Zudem erklärte Trump, Russland habe nie versucht, “Einfluss auf mich auszuüben“. In Großbuchstaben ergänzte er: “Ich habe nichts mit Russland zu tun - keine Deals, keine Kredite, rein gar nichts.“

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. Januar 2017

Russia just said the unverified report paid for by political opponents is "A COMPLETE AND TOTAL FABRICATION, UTTER NONSENSE." Very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. Januar 2017

Am Mittwoch (17.00 Uhr MEZ) will Trump in New York die erste Pressekonferenz seit seiner Wahl am 8. November geben. Am 20. Januar wird der Nachfolger des scheidenden US-Präsidenten Barack Obama seinen Amtseid ablegen.