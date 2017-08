Washington Trump: Nordkorea würde Angriff auf Guam bereuen

„Ich hoffe, dass sie in Gänze die Tragweite von dem verstehen werden, was ich gesagt habe. Und was ich sage, meine ich auch“, betonte Trump am Freitag an seinem Urlaubsquartier in Bedminster (New Jersey).

Wenn Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un Guam attackiere, dann werde er das bereuen. „Und er wird es schnell bereuen“, sagte Trump. Er wollte nicht sagen, ob es derzeit direkte diplomatische Kontakte mit Pjöngjang gibt.

Pres. Trump on Kim Jong Un: "If he utters one threat, in the form of an overt threat...he will truly regret it and he will regret it fast." pic.twitter.com/EqEIxpv8G0