Washington Trump: Hatte Comeys Entlassung ohnehin seit längerem geplant  US-Präsident: Rauswurf von FBI-Chef war meine Entscheidung

US-Präsident Donald Trump hatte die Entlassung von FBI-Chef James Comey nach eigenen Worten schon seit längerem geplant.

Trump sagte am Donnerstag in einem Interview mit dem Fernsehsender NBC News, die Initiative für Comeys Rauswurf sei von ihm selbst ausgegangen: „Ich wollte ihn unabhängig von Empfehlungen feuern.“ Es sei „meine Entscheidung“ gewesen, sagte der Präsident.

Das Weiße Haus hatte hingegen am Dienstag zu der völlig überraschenden Entlassung des Direktors der Bundespolizei erklärt, der Präsident sei damit einer Empfehlung durch die Leitung des Justizministeriums gefolgt. Es veröffentlichte zeitgleich ein Memo von Vizejustizminister Rod Rosenstein, in dem Comey hart für seinen Umgang mit der E-Mail-Affäre der früheren Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton kritisiert wird.

Der FBI-Chef war während des Wahlkampfs mit Informationen zur Untersuchung des regelwidrigen Umgangs der Ex-Außenministerin mit ihren dienstlichen Mails an die Öffentlichkeit gegangen. Clinton machte ihn deshalb für ihre Niederlage gegen Trump mitverantwortlich. Der Präsident beschimpfte Comey nun in dem Interview als „Angeber“ und „Wichtigtuer“ und warf ihm vor, das FBI im vergangenen Jahr in „Aufruhr“ versetzt zu haben.

Die oppositionellen Demokraten und andere Trump-Kritiker vermuten jedoch, dass der wahre Grund für Comeys Entlassung die vom FBI geführten Ermittlungen zur Russland-Affäre sind. Darin geht es um die mutmaßlichen russischen Hackerangriffe auf das Umfeld Clintons im Wahlkampf und mögliche illegale Verbindungen von Trump-Mitarbeitern nach Moskau. Der Präsident hatte in seinem Entlassungsschreiben indirekt auf die Russland-Affäre Bezug genommen, indem er schrieb, Comey habe ihm bei drei Gelegenheiten versichert, dass nicht gegen ihn persönlich ermittelt werde.

In dem Interview sagte Trump nun, der FBI-Chef habe diese Aussage einmal während eines Abendessens und dann noch zwei Mal bei Telefonaten getroffen. Ihm sei aber ohnehin bereits bekannt gewesen, dass er nicht selbst im Visier der Ermittler stehe, sagte Trump.