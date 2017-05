Taormina Trump: Habe kein Problem mit den Deutschen, aber mit ihrem Handel

US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben seines Wirtschaftsberaters kein Problem mit den Deutschen, aber mit dem deutschen Handelsüberschuss.

Harte Diskussionen stehen bevor

Wen und was Trump schon alles „bad“ nannte



Bevor er in der Schelte zum deutschen Handelsüberschuss auch den Begriff „bad“ benutzte, hat US-Präsident Donald Trump das Wort schon häufig benutzt. Wen und was er auf Twitter als „böse“, „schlecht“ oder „schlimm“ brandmarkte:



- Vorgänger Barack Obama: „Böser (oder kranker) Typ!“

- Obamas Gesundheitsreform: „Schlechte Gesundheitsfürsorge“

- Reporter der „New York Times“: „Wirklich schlimme Leute!“

- Arnold Schwarzenegger, Trumps Nachfolger in der TV-Show „The Apprentice“: „Er wurde wegen seiner schlechten (armseligen) Einschaltquoten gefeuert.“

- Anschlag auf einen Nachtclub mit 49 Toten: „Wirklich schlimme Schießerei in Orlando“

- Mexikanische Drogenbanden: „Sehr böse MS-13-Bandenmitglieder“

- Nordkoreas Raketentests: „Nordkorea verhält sich sehr böse.“

- Gerichtliche Aussetzung des Einreisestopps für viele Muslime: „Leute strömen herein. Schlimm!“

- Nachrichten auf Sender NBC: „NBCNews ist schlecht.“

- Mikrofon bei einer TV-Debatte: „Die Tonqualität war sehr schlimm.“

- Ex-Fox-News Moderatorin Megyn Kelly: „Sehr schlecht in Mathe“

Der Berliner Flughafen liegt im Morgennebel, als Angela Merkel sich auf den Weg zum G7-Gipfel nach Italien macht. Alles etwas trübe, das Wetter, die Stimmung, die Aussichten. Erst vor wenigen Stunden ist die Kanzlerin vom Nato-Gipfel aus Brüssel zurückgekommen, der befremdliche Auftritt des US-Präsidenten Donald Trump dort steckt vielen noch in den Knochen. Nun wird Merkel ihn schon wiedersehen. Wer weiß, was diesmal passiert. Diesmal auf Sizilien, im schönen Taormina, direkt am Meer. Das ist vielleicht das Beunruhigendste im deutsch-amerikanischen Verhältnis seitdem Barack Obama im Januar die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger übergeben hat: Die Unsicherheit, die Unberechenbarkeit, die Ungewissheit.Jüngster Aufreger: Trump soll sich am Donnerstag in einem Gespräch mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk über den deutschen Handelsüberschuss beklagt haben. Nichts Neues. Aber es zeugt von wenig diplomatischem Geschick, dass sich der US-Präsident bei den Brüsselern über die Deutschen beschwert, wo er doch mit Merkel direkt darüber sprechen könnte. Und: Er hat „schlecht, sehr schlecht“ gesagt, wie Juncker bestätigte.Deutschland schlecht? So will Trump das dann auch wieder nicht gemeint haben. Aber den deutschen Handel findet er nun mal „bad, very bad“. Merkel will die deutschen Automobilkonzerne aber nicht bitten, schlechtere Schlitten zu bauen, damit diese von Amerikanern nicht mehr gekauft werden. Sie verweist auf die hohen Direktinvestitionen (etwa von BMW und Siemens) in den USA und die vielen Arbeitsplätze für Amerika, die dadurch geschaffen werden. Sie setzt auf Wettbewerb, dass andere Ländern ihre Produkte attraktiver machen.Und ja, den Binnenmarkt in Deutschland will sie natürlich auch stärken, damit die Deutschen mehr kaufen können - eben auch Waren aus dem Ausland. Trump ist nicht der einzige, der den deutschen Exportüberschuss beklagt. Der neue französische Präsident Emmanuel Macron tut das auch. Aber er droht nicht mit Importzöllen und ist weiter auf einen freien Handel statt Abschottung aus.Trump will aber „America first“. Nach dem Nato-Gipfel, wo er eine als Grußwort geplante Rede zu einem Denkmal für die Attacke auf das World Trade Center für eine Standpauke nutzte, geht auf EU-Ebene jedoch diese Bemerkung der Isolierung um: „America alone“. Trump verscherzt es sich mit Partnern, die seit Jahrzehnte an der Seite der USA stehen - und umgekehrt. Gleichzeitig macht er Deals mit Staaten, in die die westliche Welt weniger Vertrauen hat. Saudi-Arabien zum Beispiel.Während seines Besuchs in Riad vor einigen Tagen gab es keinen Misston, sondern nur Begeisterung. Auf beiden Seiten. In Brüssel aber zieht der US-Präsident gegen Nato-Partner vom Leder. Russland reibt sich die Hände.Die G7-Partner USA, Kanada, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien werden es schwer haben bis Samstag eine einheitliche Linie zu finden. Handel, Klima und Migration sind die Streitthemen. Es war am Freitag sogar unsicher, ob im Abschlussdokument ein klares Ja zum freien Handel und ein klares Nein zum Protektionismus von Trump blockiert wird. Damit würde die Gruppe der großen Industriestaaten hinter bisherige Errungenschaften zurückfallen - die auch schon oft als klein empfunden wurden.Die größte Unsicherheit besteht aber, wie Trump sich beim Klimaschutz verhalten wird. Er wettert gegen das historische Pariser Klimaschutzabkommen, das alle Nationen unterschrieben haben, um die Welt zu retten. Normalerweise würde ein G7-Gipfel nun das Pariser Abkommen bekräftigen. Aber mit Trump erscheint das nicht möglich.Zu Obamas Zeiten hatte Merkel immer mit Sorge gesehen, dass sich die USA stark auf China konzentrieren. Sie fürchtete, dass Europa das Nachsehen haben könnte. Nun treibt sie um, dass China in die Lücke stoßen wird, die die USA mit einer Abschottungs- und Alleingangspolitik reißen könnten. China als Weltführer? Ein Staat, der wenig mit westlichen Werten zu tun hat. Auch hier könnte Europa das Nachsehen haben, warnen Diplomaten.In der Runde der Sieben kann der Klimaschutz noch in der Schwebe bleiben. Aber in sechs Wochen ist der G20-Gipfel der Industrie- und Schwellenländer - und da muss das dann geklärt werden, heißt es in deutschen Diplomatenkreisen. Deutschland hat in diesem Jahr die G20-Präsidentschaft und richtet den Gipfel in Hamburg aus.Der Auftritt von Obama mit Merkel am Donnerstag beim Evangelischen Kirchentag in Berlin erinnerte da an andere Zeiten. Ihr Verhältnis war am Anfang auch nicht leicht. Aber sie hatten eine intellektuelle Ebene der Verständigung. Über die Jahre wurde daraus eine politische Freundschaft. Viele der 80 000 Menschen am Brandenburger Tor jubelten Obama zu. In Hamburg werden Menschen gegen Trump protestieren. „Bad, very bad“ für das deutsch-amerikanische Verhältnis.