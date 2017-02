Washington Trump: Der Iran spielt mit dem Feuer

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran gedroht.

„Der Iran spielt mit dem Feuer - sie wissen nicht zu schätzen, wie „nett“ Präsident Obama zu ihnen war“, schrieb er am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) mit Hinweis auf seinen Amtsvorgänger auf Twitter und fügte hinzu: „Ich nicht!“





Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!