Politik Trauerfeierlichkeiten in Straßburg, Ludwigshafen und Speyer: Der Abschied von Helmut Kohl in Bildern

Bewegender Abschied von Helmut Kohl in Straßburg: "Kohl hat Europa besser gemacht"

Die Trauerfeierlichkeiten für Helmut Kohl in Frankreich und Deutschland dauern den ganzen Tag: Am Vormittag der europäische Trauerakt im EU-Parlament in Straßburg, dann Ludwigshafen und Speyer - das sind die Stationen des Abschieds. Beigesetzt wird der „Vater der Einheit“ in der Heimat.Deutschland und Europa verabschieden sich von Altkanzler Kohl. Die Trauerfeierlichkeiten in Bildern:Bei einem Trauerakt im EU-Parlament verneigt sich die politische Spitze aus Vergangenheit und Gegenwart vor Helmut Kohl, einem der bedeutendsten Staatsmänner des Kontinents.Der Sarg des früheren Bundeskanzlers und „Vaters der Deutschen Einheit“ wird am Samstagmorgen zunächst in einem Protokollraum des Europaparlaments in Straßburg aufgebahrt.Zahlreiche Staats- und Regierungschefs wollen Abschied von Kohl nehmen und seine Verdienste für Europa würdigen. Auch viele deutsche Politiker sind anwesend.Bei dem Trauerakt in Straßburg reden neben Kanzlerin Angela Merkel unter anderen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew und der ehemalige US-Präsident Bill Clinton.