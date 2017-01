Seine „Ruck-Rede“ bleibt in Erinnerung. Unermüdlich forderte Roman Herzog zu Reformen auf. Er war ein Konservativer, aber auch ein kritischer Geist.

Der frühere Bundespräsident Roman Herzog ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren, wie das Präsidialamt am Dienstag in Berlin bestätigte. Die Spitzen des Staates und Politiker aus Regierung und Opposition würdigten ihn als unermüdlichen Mahner für Reformen und als manchmal unbequemen Geist.

Herzog stand von 1994 bis 1999 an der Spitze der Bundesrepublik.

Zuvor war der im bayerischen Landshut geborene Jurist und CDU-Politiker Präsident des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe.

In seiner Amtszeit an der Spitze des Staates - es war vor allem die Ära des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl (CDU) - hatte Herzog immer wieder vor Reformmüdigkeit gewarnt. Er machte es sich zur Aufgabe, gegen Blockaden in Politik und Gesellschaft anzugehen.

Besonders in Erinnerung blieb seine Rede von 1997 mit dem zentralen Satz: „Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.“ Die ganze Rede im Wortlaut lesen Sie hier.





Auszüge aus der Ruck-Rede im Wortlaut

Bundespräsident Joachim Gauck würdigte seinen Amtsvorgänger als „freiheitsliebenden kritischen Geist und Mann der klaren Worte“.

„Roman Herzog hat Reformbereitschaft angemahnt, als die Bundesrepublik dieser Mahnung in besonderer Weise bedurfte“, sagte Gauck. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte: „Seine unverwechselbare kluge Stimme und seine Fähigkeit, Probleme offen zu benennen und dabei Mut zu machen, wird mir und wird uns allen fehlen.“

Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel erinnerte daran, dass Herzog sich „mit deutlichen Worten für Integration und gegen jede Form von Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus eingesetzt“ habe. Die oppositionellen Grünen würdigten ihn als einen Bundespräsidenten, der „im positiven Sinne unbequem“ gewesen sei.

Herzog lebte zuletzt auf der Götzenburg in Jagsthausen bei Heilbronn, wo seine zweite Frau Alexandra Freifrau von Berlichingen zuhause ist. Christiane Herzog, die sich nicht nur während der Amtszeit ihres Mannes sozial engagierte, war im Juni 2000 gestorben.

Der am 5. April 1934 geborene Sohn eines Archivars hatte zunächst eine juristische Karriere eingeschlagen und wurde bereits mit 31 Jahren Professor für Staatsrecht an der Freien Universität Berlin. 1970 trat er in die CDU ein. Seine politische Karriere in hohen Ämtern begann er als Bildungs- und als Innenminister in Baden-Württemberg.

1983 wurde Herzog zum Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts berufen und vertrat dort eine eher liberale Linie. 1987 rückte er an die Spitze des obersten Gerichts. 1994 wurde er als Nachfolger von Richard von Weizsäcker zum 7. Bundespräsidenten gewählt.

Nach seinem Verzicht auf eine zweite Amtszeit als Bundespräsident saß er in verschiedenen Kommissionen, darunter der „Konvent für Deutschland“, ein Expertengremium, das sich mit den Themen Föderalismusreform und Finanzverfassung beschäftigte. Herzog setzte sich auch nach seiner Amtszeit immer wieder kritisch mit den Bürgern und Politikern auseinander. „Das Volk bewegt sich nicht“, sagte er im Frühjahr 2008 der „Bild“-Zeitung. Es gebe eine gewisse Bereitschaft zu Reformen, „aber es bräuchte politische Führung, echtes Charisma, um sie zu mobilisieren“.

Mit dem Tod Herzogs hat die Bundesrepublik in relativ kurzer Zeit den dritten Altbundespräsidenten verloren: 2015 starb Richard von Weizsäcker, 2016 Walter Scheel.

Reaktionen zum Tod von Roman Herzog

Trauer um Altbundespräsident Roman #Herzog: Ein im positiven Sinn streitbarer Präsident, der unser Land geprägt&das Miteinander gestärkt hat pic.twitter.com/90rgtB8gTM — Heiko Maas (@HeikoMaas) 10. Januar 2017

Für Justizminister Guido Wolf (CDU) ist Altbundespräsident Roman Herzog einer der profiliertesten deutschen Staatsrechtler gewesen. Als Bildungs- und Innenminister in Baden-Württemberg, als Präsident des Bundesverfassungsgerichts und als Bundespräsident habe Herzog das Land und das Miteinander im Staat geprägt, teilte Wolf am Dienstag in Stuttgart mit. «In seiner «Ruck-Rede» von 1997 plädierte er leidenschaftlich für die Reformbereitschaft in Staat und Gesellschaft.»Bundeskanzlerin Angela Merkel würdigt den Altbundespräsidenten in einer Stellungnahme: „Roman Herzog hat sich um unser Land verdient gemacht. Seine unverwechselbare kluge Stimme und seine Fähigkeit, Probleme offen zu benennen und dabei Mut zu machen, wird mir und wird uns allen fehlen“, erklärte Merkel in Berlin. „Unvergessen bleibt seine Berliner 'Ruckrede' aus dem Jahre 1997, in der er zu umfassenden Reformen in Deutschland aufrief“, erklärte Merkel weiter. „In klarer Sprache drückte er immer wieder seine Überzeugung aus, dass das Land sich stetig weiter entwickeln und erneuern müsse.“ Deutschland verliere mit Herzog „einen Patrioten, der unserem Land in vielfacher Weise gedient hat“.In Baden-Württemberg hat Roman Herzog nach Ansicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) große Spuren hinterlassen. Herzog war von 1978 bis 1983 erst Kultus- und dann Innenminister im Südwesten. Als Innenminister habe Herzog hochumstrittene Themen bearbeitet. „Die Raketenproteste in Mutlangen, Hausbesetzungen oder die Frage nach CS-Reizgas für Polizeieinsätze standen ganz oben auf der landespolitischen Agenda“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Herzog habe all diese Fragen überzeugend und mit großer Souveränität beantwortet.Nach seiner Wahl zum Bundespräsidenten habe Herzog sich schnell einen Namen als echter „Reformpräsident“ gemacht. „Humorvoll und in unverstellter Sprache hat er einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass in Deutschland ein Weg dringend notwendiger Veränderungen beschritten werden konnte.“Bundespräsident Joachim Gauck hat seinen Amtsvorgänger Roman Herzog als „markante Persönlichkeit“ mit „vorwärtsstrebendem Mut“ gewürdigt. Das Staatsoberhaupt der Jahre 1994 bis 1999 habe „das Selbstverständnis Deutschlands und das Miteinander in unserer Gesellschaft geprägt und gestaltet“, betonte Gauck in einem Kondolenzschreiben an Herzogs Witwe, Alexandra Freifrau von Berlichingen.Die Todesnachricht erfülle ihn mit tiefer Trauer. „Mit Sachverstand, Klugheit und großer Lebenserfahrung trat er für unser Land und seine freiheitliche Verfassung ein. Als Minister, als Präsident des Bundesverfassungsgerichts und als Bundespräsident waren ihm die Bürger- und Freiheitsrechte niemals nur abstrakte Begriffe.“Herzog habe „Reformbereitschaft angemahnt“ und zugleich „für die Bewahrung des Bewährten“ gestanden. „Sein vorwärtsstrebender Mut verband sich mit einer charmanten Skepsis. Diese Mischung war ebenso unverwechselbar wie sein unabhängiger Geist und seine Liebe zum klaren Wort“, schrieb Gauck. „Mit diesen Eigenschaften trug er viel zur Verständigung zwischen Bürgern und Politik bei und erwarb sich Respekt und große Sympathie bei ungezählten Menschen.“Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat zum Tod von Alt-Bundespräsident Roman Herzog dessen Engagement für Versöhnung gewürdigt. „Das friedliche Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen und Religionen war ihm immer ein Herzensanliegen“, sagte Ratspräsident Josef Schuster am Dienstag. „Alt-Bundespräsident Herzog hat mit seiner klaren Haltung und seinem Engagement viel zur Versöhnung zwischen der deutschen Mehrheitsgesellschaft und der jüdischen Gemeinschaft sowie zwischen Deutschland und Israel beigetragen.“ 1998 hatte Herzog für sein Engagement den Leo-Baeck-Preis des Zentralrats der Juden erhalten.Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat nach dem Tod Roman Herzogs die Verdienste des früheren Bundespräsidenten gewürdigt. „Roman Herzog hat für einen Dialog zwischen den Religionen geworben, sich mit deutlichen Worten für Integration und gegen jede Form von Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus eingesetzt und frühzeitig auf die Probleme der globalisierten Welt hingewiesen“, heißt es in einem Kondolenzschreiben des Vize-Kanzlers an Herzogs Witwe Alexandra Freifrau von Berlichingen, das die SPD am Dienstag in Teilen veröffentlichte.Der konservative Politiker habe Deutschland „hervorragend nach innen und nach außen vertreten“, schrieb Gabriel. Herzog, der bis 1994 Präsident des Bundesverfassungsgerichts war, habe „in geradezu weiser Voraussicht“ früh die Parteien davor gewarnt, „allzu viele politische Streitthemen“ zu den Juristen in Karlsruhe zu verlagern. Diese Mahnung habe ihre Bedeutung nicht verloren. Herzog habe sein Amt als Bundespräsident „mit Integrität und persönlicher Autorität“, aber auch „mit Selbstironie und Humor“ geprägt.Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault hat den gestorbenen früheren Bundespräsidenten Roman Herzog als „einen Freund Frankreichs und einen großen Europäer“ gewürdigt. Er habe sein Mandat mit Überzeugung und Autorität ausgeübt, „immer bedacht, die humanistischen Werte zu fördern“, teilte Ayrault am Dienstag in Paris mit. „Mit seinem Tod verliert Deutschland einen der großen Architekten seiner Einheit.“Das Bundesverfassungsgericht würdigt die Verdienste von Roman Herzog als Verfassungsrichter und Präsident des Gerichts. Herzog habe „das nicht immer einfache Amt des Präsidenten“ in den teilweise turbulenten Zeiten des Zusammenbruchs der DDR und der Wiedervereinigung „mit großer innerer Souveränität herausragend“ ausgefüllt, teilte das Gericht am Dienstag in Karlsruhe mit. „Seine Verdienste um das Bundesverfassungsgericht wirken bis heute nach.“Herzog war von November 1987 bis zu seiner Wahl zum Bundespräsidenten im Mai 1994 Gerichtspräsident. Vorher war er seit 1983 Vizepräsident. Als Vorsitzender des Ersten Senats wirkte Herzog an zahlreichen wichtigen Entscheidungen mit. Dazu gehören etwa der „Brokdorf-Beschluss“ zum Grundrecht der Versammlungsfreiheit, die Entscheidung zum steuerfreien Existenzminimum und ein Grundsatz-Urteil zur Stellung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.