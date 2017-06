Politik Trauer in Deutschland und international: Das sind die Reaktionen zum Tod von Helmut Kohl

Altkanzler Helmut Kohl ist tot. Diese Nachricht hat in Deutschland und international Trauer ausgelöst. Wegbegleiter und Kollegen haben sich zum Tod des Altkanzlers geäußert. Das sind ihre Reaktionen.

In tiefer Trauer um einen großen Deutschen und einen großen Europäer. pic.twitter.com/ESdNwKVxN1 — Steffen Seibert (@RegSprecher) 16. Juni 2017

Ich bin in großer Trauer über den Tod von Helmut Kohl, meinem engen Freund. Er hat mich auf allen europäischen Wegen geleitet und begleitet. pic.twitter.com/0QdGsbZHlg — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 16. Juni 2017

In Gedenken an Helmut Kohl habe ich die Europaflaggen vor den europäischen Institutionen auf Halbmast setzen lassen. https://t.co/ikJFdzK9m0 pic.twitter.com/zQJn5qMPxA — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 16. Juni 2017

Helmut Kohl was the embodiment of a united Germany in a united Europe. When the Berlin Wall fell, he rose to the occasion. A true European. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 16. Juni 2017

"Es ist ein wirklich großer Deutscher und vor allem ein großer Europäer gestorben." @sigmargabriel zum Tod von Helmut Kohl: pic.twitter.com/cqsE4h74sH — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 16. Juni 2017

Helmut Kohl war Kanzler der Einheit & leidenschaftlicher Europäer. Er hat eine Generation politisch geprägt. Wir verneigen uns vor ihm. CL — Christian Lindner (@c_lindner) 16. Juni 2017

Wegbereiter des vereinten Deutschlands und der deutsch-französischen Freundschaft: Mit Helmut Kohl verlieren wir einen sehr großen Europäer. pic.twitter.com/ldzxlqfJbG — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 16. Juni 2017

Der Tod des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl (CDU) hat in Deutschland und international Trauer ausgelöst. Das sind die Reaktionen zum Tod des Kanzlers der Einheit."Ich denke mit großem Respekt an das Leben und Wirken von Bundeskanzler Helmut Kohl."„Es ist ein wirklich großer Deutscher und vor allem ein großer Europäer gestorben.“Außenminister Sigmar Gabriel, SPD„Der ewige Kanzler und große Europäer geht. Seine Verdienste um die Deutsche Einheit bleiben. Wir trauern um Helmut Kohl.“Justizminister Heiko Maas, SPD„Helmut Kohl hat den Moment erkannt, in dem es möglich war, das Land wieder zu vereinen und zugleich ins Herz Europas zu führen. Das war ein Meisterstück an politischem Instinkt und Tatkraft. Sein Tod ist ein großer Verlust. Für die CDU wird er immer ein Fixpunkt bleiben."Verteidigungsministerin und CDU-Vize Ursula von der Leyen„Von Helmut Kohl habe ich Außen- & Sicherheitspolitik gelernt. Ich habe Helmut Kohl tiefen Dank abzustatten. Kohl-Doktrin lehrt wir Deutsche dürfen die kleinen und mittleren Staaten nie vergessen.“Agrarminister Christian Schmidt, CSU„Wir verdanken Helmut Kohl unendlich viel: Für unsere Freiheit, für unsere Einheit, für unser Europa!“Kanzleramtsminister Peter Altmaier, CDU„Die CDU Deutschlands trauert um einen großen deutschen Europäer. Danke Helmut Kohl. Für die Einheit. Für Europa.“CDU-Generalsekretär Peter Tauber„Ein großer Europäer ist von uns gegangen.“Grünen-Chef Cem Özdemir„Mit Helmut Kohl bin ich groß und politisch flügge geworden. Bei allem Streit: er war ein überzeugter Europäer. Möge er in Frieden ruhen!“Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt)„Wir trauern um den Kanzler der Einheit, Ehrenbürger Europas, unseren ehemaligen Ministerpräsidenten, CDU-Landesvorsitzenden. Ein großer Politiker.“CDU-Vize Julia Klöckner„Mit tiefer Trauer erfuhr ich vom Tod Helmut Kohls, einem herausragenden deutschen Politiker, einem der Initiatoren der Wiedervereinigung Deutschlands.“Ukrainischer Präsident Petro Poroschenko„Wir trauern um Altkanzler Helmut #Kohl. Helmut Kohl war ein großer Staatsmann, seine Verdienste um unser Land sind unschätzbar.“Die CSU auf Twitter„Deutschland verliert mit #HelmutKohl einen herausragenden Politiker.“Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz„Helmut Kohl sorgte für die Einbettung des wiedervereinigten Deutschlands in eine friedensorientierte EU, ein unschätzbares Verdienst Ich trauere.“CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter„Helmut Kohl war ein großer Europäer & hat die historische Chance zur Einheit ergriffen. Das bleibt bei aller politischen Auseinandersetzung!“Der hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel„Helmut Kohl ist gestorben. Sein Engagement für Europa bleibt unvergessen. RIP“Grünen-Politiker Volker Beck„Die Bundestagsjahre mit Altkanzler Helmut Kohl sind mir unvergesslich. Ich trauere sehr.“Ehemalige CDU-Abgeordnete Erika Steinbach"Mit ihm verlieren wir einen Politiker, der mit seiner Willensstärke und unerschütterlicher Zielstrebigkeit Deutschland maßgeblich geprägt und geformt hat."Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)"Helmut Kohl hat erkannt, dass die Wiedervereinigung mehr ist als die Summe zweier Teile, dass der Euro mehr ist als eine gemeinsame Währung. (...) Er hat für Deutschland, für Europa die wichtigsten Weichen gestellt - und damit den Weg für die Zukunft des ganzen europäischen Kontinents gelegt"Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU)"Die Europäische Union wäre nicht das weltweit einmalige Friedensprojekt, das sie heute ist, ohne die Weitsicht und die Beharrlichkeit Helmut Kohls."Der baden-württembergische Justizminister Guido Wolf (CDU)„Ich werde mich stets an Helmut Kohl erinnern. Ein Freund und ein Staatsmann, der geholfen hat, Europa wiederzuvereinen.“EU-Ratspräsident Donald Tusk„Ein großer Deutscher und großer Europäer ist von uns gegangen. Ich verneige mich vor der Lebensleistung von #HelmutKohl“EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani auf Twitter„Stück deutscher & europäischer Geschichte ist von uns gegangen. EVP-Fraktion trauert um Vater deutscher & europäischer Einheit Helmut Kohl.“EVP-Fraktionsvorsitzender Manfred Weber, CSU„Es ist offensichtlich, welche historische Rolle Herr Kohl bei der Wiedervereinigung von Deutschland nur ein Jahr nach dem Fall der Berliner Mauer gespielt hat und beim historischen Weg, auf den er Deutschland gebracht hat, indem er es so gut durch die Wiedervereinigung geführt hat.“UN-Generalsekretär António Guterres vor Journalisten in New York„Er ist der Mann, den ich als einen der größten politischen Führungsfiguren im Nachkriegseuropa ansehe“ „Wie viele, die Zeuge wurden der unaussprechlichen Verkommenheit und des Elends dieser Zeit, hasste Helmut (Kohl) den Krieg. Aber er verabscheute noch mehr den Totalitarismus.“Der frühere US-Präsident George H. W. Bush in einem von seinem Büro verbreiteten Statement„Deutschland verliert einen großen Staatsmann.“Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte„Ehre dem Andenken an Kanzler Kohl. Italien erinnert sich an ihn als Protagonisten der deutschen Wiedervereinigung und des Falls von Europas Mauer.“Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni„Ein wahrer Europäer ist heute von uns gegangen. Helmut Kohl wird uns fehlen. Mein herzliches Beileid an seine Familie und Freunde.“Belgiens Premierminister Charles Michel„Wir betrauern den Tod des Mannes, der Deutschland wieder vereinigt hat. Helmut Kohl war ein großer Europäer.“Die norwegische Regierungschefin Erna Solberg„Seine Sympathie für Israel und den Zionismus ist bei vielen Treffen mit mir deutlich geworden, und in seiner entschlossenen Haltung für Israel, die er immer wieder in Europa und internationalen Foren gezeigt hat.“Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu