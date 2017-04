Rom Torte und Tango: Wie Päpste Geburtstag feiern

Nur wenige Päpste in der zweitausendjährigen Geschichte des Amtes wurden älter als Benedikt XVI. Was Geburtstage angeht, mag es der emeritierte Papst aus Deutschland allerdings zurückhaltend. Jeder Pontifex feierte seine Ehrentage anders - und immer erzählt es etwas über den Menschen hinter dem Amt.

Papst Johannes Paul II.

Papst Paul VI.

Papst Pius XII.

ist bekannt für seine außergewöhnlichen Gesten - auch zu seinem Geburtstag: Zu seinem 77. Ehrentag am 17. Dezember 2013 lud er Obdachlose zum Frühstück ein, zum 78. tanzten Hunderte Tangotänzer auf dem Petersplatz für den Argentinier. Anlässlich seines 80. Geburtstages erhielt er mehr als 1000 E-Mails auf Latein.Hunderte von Kardinälen und Bischöfen, 4000 Priester, Zehntausende von Gläubigen: Der 80. Geburtstag vonam 18. Mai 2000 war ein Gottesdienst der Rekorde. Der sichtlich geschwächte Papst klammerte sich während des feierlichen Gottesdienstes an seinen Kreuzstab. Nach dem anschließenden Festessen mit Torte gab es für ihn noch ein Konzert des London Symphony Orchestra.Vor dem 75. Geburtstag vonwurde nicht darüber spekuliert, wie groß die Torte sein würde oder wie hoch die Zahl der Gäste. Rücktritt oder nicht: Das war die Frage, die sich Beobachter stellten. Doch er trat am 26. September 1972 nicht zurück, sondern arbeitete einfach im stillen Kämmerlein weiter - und ließ sich in der Öffentlichkeit nicht blicken.Der arbeitswütigewar während der letzten Jahre seines Pontifikats immer wieder krank. Auch zu seinem 80. Geburtstag am 2. März 1956 plagte ihn eine Erkältung. Die 30 000 Feiernden auf dem Petersplatz segnete das Kirchenoberhaupt zwar von seinem Fenster aus. Die Glückwünsche von katholischen Kindern aus Dutzenden Ländern nahm er aber persönlich entgegen. Die mehr als 200 Schüler sangen ihm ein Ständchen, brachten ihm eine große Geburtstagstorte mit 80 Kerzen und tanzten im Kreis um ihn herum.