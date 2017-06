vor 13 Minuten Katrin Pribyl, London Exklusiv London Theresa May und die Mammutaufgabe Brexit

Während in Brüssel die Brexit-Gespräche begonnen haben, herrscht in Großbritannien Chaos. Der Brand in dem Londoner Hochhaus hat gezeigt, wie viel auf der Insel schiefläuft. Der Druck auf Premierministerin Theresa May wächst.