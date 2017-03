Terrormiliz IS bekennt sich zu Angriff auf Militärklinik in Kabul

Es ist der vierte große Anschlag in Kabul seit Jahresbeginn - diesmal trifft er ein Krankenhaus, in dem auch die Familien von Soldaten und Polizisten behandelt werden. Die Täter haben sich mitten in der Klinik verschanzt. Sie schießen und werfen Handgranaten.

Afghanische Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben das von Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat angegriffene Militärkrankenhaus in Kabul geräumt. Das sagte am Mittwoch ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, Daulat Wasiri.

Wie viele Patienten, Besucher und Personal im Gebäude waren, konnte er nicht sagen. „Wir kämpfen noch, da ist es schwer zu zählen.“

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums hatten vier bewaffnete Männer das Krankenhaus um kurz nach 9.00 Uhr (Ortszeit) angegriffen.

Ein Täter sprengte sich am Tor in die Luft, ein weiterer sei erschossen worden. Die Gefechte mit den verbleibenden zwei Angreifern dauerten auch sechs Stunden nach Beginn des Angriffs noch an.

Nach Angaben aus Gesundheitsministerium und Verteidigungsministerium waren bis zum Nachmittag vier Menschen getötet und mehr als 66 verletzt worden. Behördensprecher sagten, die Zahl steige vermutlich noch. 12 der Verletzten seien in kritischen Zustand, unter ihnen neun Frauen und ein Kind.

Der IS gab in einer Stellungnahme via seines Sprachrohrs Amak am Nachmittag an, mindestens 100 Menschen getötet zu haben.

Es ist der vierte große Angriff in Kabul seit Jahresbeginn. Erst am 1. März hatten radikalislamische Taliban bei Anschlägen auf eine Polizeistation und ein Geheimdienstbüro 23 Menschen getötet und mindestens 107 verletzt. Bei einem Angriff des IS auf ein Gericht wurden im Februar mindestens 22 Menschen getötet und mindestens 41 weitere verletzt. Im Januar starben bei einem Talibanangriff auf das Parlament 37 Menschen. Um die 100 wurden verletzt.