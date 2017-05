vor 4 Stunden Katrin Pribyl Exklusiv Manchester Terror gegen die Jugend: Manchester steht nach dem Anschlag unter Schock

Das Konzert von US-Teenie-Idol Ariana Grande wird in Manchester zum Albtraum. 22 Menschen riss ein Selbstmordattentäter in der Arena mit in den Tod. Knapp 60 weitere Menschen wurden verletzt, darunter auch viele Kinder. Die Auslandskorrespondentin Katrin Pribyl berichtet aus Manchester.