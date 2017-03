London Terror-Anschlag: 52-jähriger Attentäter war der Polizei durch Gewaltdelikte bekannt

Im Zentrum von London rast ein Autofahrer in Fußgänger, attackiert einen Polizisten mit einem Messer. Zurück bleiben Tote und viele Verletzte - darunter befindet sich auch ein Deutscher. Der 52-jährige Attentäter, der der Polizei durch Gewaltdelikte bereits bekannt war, soll laut Scotland Yard vom „internationalen Terrorismus inspiriert“ gewesen sein. Inzwischen hat die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) den Anschlag für sich reklamiert.

Genau ein Jahr nach Attacke in Brüssel

Zeitplan des Brexit nicht beeinflusst

Nach dem Anschlag mit vier Toten, darunter der Angreifer, und rund 40 Verletzten am britischen Parlament in London hat die britische Polizei sieben Menschen festgenommen. Darunter befindet sich laut der britischen Premierministerin Theresa May auch ein Deutscher. Wie der Chef der Terrorabwehr von Scotland Yard, Mark Rowley, mitteilte, wurden die Verdächtigen an sechs verschiedenen Orten festgenommen. Zuvor seien mehrere Wohnungen in London und Birmingham durchsucht worden. Birmingham in den West Midlands gilt als Hochburg der Islamistenszene Großbritanniens. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag unterdessen für sich reklamiert. Dies meldete das IS-Sprachrohr Amak unter Berufung auf nicht näher genannte Sicherheitskreise über das Internet.Der 52-jährige Täter namens Khalid Masood aus Mittelengland ist der Polizei bereits aufgrund von Gewaltdelikten und unerlaubtem Waffenbesitz bekannt gewesen, hieß es in einer Mitteilung von Donnerstag. Er wurde in der südostenglischen Grafschaft Kent geboren. Eine Verurteilung wegen terroristischer Aktivitäten habe es nicht gegeben. Der Mann, der auch unter einer Reihe von Decknamen bekannt gewesen sei, hatte am Mittwoch im Zentrum von London zunächst Menschen auf der Westminster-Brücke nahe dem Parlament mit einem Auto umgefahren. Anschließend verletzte er einen Polizisten mit einem Messer tödlich, bevor er selbst erschossen wurde.Bei den Opfern des Anschlags handelt es sich um den Polizisten, einen 48-jährigen Familienvater sowie drei Passanten. Auch am späten Abend war das Areal um das Parlament in London noch weiträumig abgesperrt. Auch Hubschrauber kreisten noch über dem Regierungsviertel.Der Anschlag von London wurde auf den Tag genau ein Jahr nach den Terrorattacken von Brüssel verübt, bei denen islamistische Selbstmordattentäter 32 Menschen mit sich in den Tod gerissen und mehr als 300 weitere verletzt hatten.Der Terroranschlag von London beeinflusst nicht die Brexit-Zeitpläne der britischen Regierung. Premierministerin Theresa May wird wie geplant am kommenden Mittwoch (29. März) den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union beantragen. Das bestätigte ein Regierungssprecher am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem Einreichen der Scheidungspapiere können dann bald die Austrittsverhandlungen mit Brüssel beginnen.Das schottische Parlament hatte wegen des Blutbads am Mittwoch die Abstimmung über ein neues Unabhängigkeitsreferendum hingegen verschoben. Nun soll am kommenden Dienstag abgestimmt werden, wie ein Sprecher in Edinburgh der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die schottische Regierungschefin Sturgeon will ihre Landsleute zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 über die Loslösung von Großbritannien entscheiden lassen. Von den Abgeordneten will sie ein Mandat, um mit London über die geplante Volksabstimmung verhandeln zu dürfen.