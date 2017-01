Washington Tag 1 im Weißen Haus: Das sind Donald Trumps erste Amtshandlungen als US-Präsident

So hat sich Donald Trump seinen ersten vollen Tag im Amt sicher nicht vorgestellt. Hunderttausende Frauen und auch Männer marschieren gegen ihn. Währenddessen unternimmt er Schritte gegen die Gesundheitsreform von Obama und besucht das Hauptquartier der CIA.

Währenddessen im Weißen Haus

Es war ein anderes Washington, das US-Präsident Donald Trump an seinem ersten vollen Amtstag erlebte. Protestplakate statt Fahnen, zornige Sprechchöre statt Jubel und Blaskapellen, ein Meer pinkfarbener Strickmützen statt roter Trump-Kappen: Krasser hätten die Gegensätze zum umjubelten Vereidigungsfestival vom Freitag nicht sein können.In zahlreichen US-Städten gingen Zehntausende Menschen auf die Straße, die Zahl der Teilnehmer an der größten Anti-Trump-Kundgebung „Marsch der Frauen“ in Washington schwoll nach Schätzungen auf mindestens 500 000 an. Auch in anderen Ländern kam es zu Demonstrationen - von London über Berlin bis Mexiko-Stadt und Sydney in Australien.Vier Frauenrechtsaktivistinnen hatten die Veranstaltungen initiiert, und viele Bürgerrechtsorganisationen unterstützten sie. Auch im Ausland wurde eifrig an pinkfarbenen „Pussy Hats“ gestrickt, als Zeichen der Solidarität über Grenzen hinweg und zugleich eine Erinnerung an frühere vulgäre Äußerungen Trumps über Frauen, Prahlereien mit sexueller Gewalt - Pussy ist ein umgangssprachlicher Begriff für das weibliche Geschlechtsteil.Trump hatte noch am Abend seiner Vereidigung begonnen, die Politik seines Vorgängers Barack Obama rückgängig zu machen. So unterschrieb er in einer seiner ersten Amtshandlungen eine Anordnung, mit der die Gesundheitsreform rückgängig und die flächendeckende Gesundheitsvorsorge in den USA abgeschafft werden könnte. Das von Trump und seiner republikanischen Partei versprochene Ersatzinstrumentarium für „Obamacare“ ist bisher nicht in Sicht.In den ersten Stunden der Präsidentschaft wurden der neue Verteidigungsminister James Mattis sowie Heimatschutzminister John Kelly vereidigt - beide sind ehemalige Generäle der US-Streitkräfte. Mattis steht für einen kritischeren Umgang mit Russland, als Trump ihn angekündigt hatte. Es sind die ersten beiden voll arbeitsfähigen Mitglieder des neuen Kabinetts.Als eine seiner ersten Amtshandlungen suchte Trump zudem am Samstagnachmittag (Ortszeit) das CIA-Hauptquartier in Langley (Virginia) auf, um den Geheimdienstmitarbeitern für deren Arbeit zu danken. Es war offensichtlich eine Geste guten Willens, nachdem sich Trump in den vergangenen Wochen wiederholt mit der Geheimdienstgemeinde angelegt hatte. So hatte er bis vor kurzem hartnäckig deren Einschätzung angezweifelt, dass Moskau gezielt versucht habe, die Wahl zu seinen - Trumps - Vorteil zu beeinflussen.Die internationalen Medien hatten auf die Amtsübernahme des 70 Jahre alten Politikneulings überwiegend negativ reagiert. „2017 hat Trump der Welt klar gemacht, dass sie sehr besorgt sein sollte. Trumps Rede war abwechselnd bitter, angeberisch und banal. Sie kochte über vor Groll und Verachtung für die Politik sowie die Gewaltenteilung im US-System“, schrieb der britische „Guardian“. Die Trump-freundlichere „Times“ glaubt, seine Präsidentschaft könne zum Erfolg führen, dafür müsse er aber mehr Bescheidenheit an den Tag legen. Trump selbst bedankte sich beim US-Sender Fox News und anderen Medien für die „großartige Bewertung“ seiner Antrittsrede.Der „Sydney Morning Herald“ schreibt: „Trump befehligt nun die größte wirtschaftliche und militärische Macht der Welt. Aber er hörte sich an, als habe er gerade Venezuela übernommen (...) Wie sagen die Flugbegleiter zu den Passagieren: "Bitte bleiben Sie auf ihren Plätzen. Schnallen Sie sich an. Es kommen Turbulenzen auf uns zu.“