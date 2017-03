Schwäbisch Gmünd Südwest-SPD feiert Martin Schulz - Versprechen für mehr Gerechtigkeit

Nach der Landtagswahl vor einem Jahr lag die SPD noch danieder. Das ist nun vorbei: Viel Jubel gibt es für Kanzlerkandidat Schulz. Und auch ihrer Parteichefin stärkt die SPD zur Bundestagswahl den Rücken.

Die baden-württembergische SPD hat ihrer Landeschefin Leni Breymaier und dem Kanzlerkandidaten Martin Schulz volle Rückendeckung für den nahenden Bundestagswahlkampf gegeben. Schulz wurde am Samstag bei seinem ersten Auftritt in Baden-Württemberg frenetisch von den Genossen gefeiert. Zuvor kürte die SPD in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) ihre Vorsitzende Breymaier zur Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl - mit einem Ergebnis von fast 94 Prozent. Sowohl Breymaier als auch Schulz versprachen, sich für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft einsetzen zu wollen.

„Wer in das Kanzleramt der Bundesrepublik Deutschland einzieht, der muss ein Gefühl für die Alltagsprobleme der Menschen haben“, rief Schulz den mehr als 300 Delegierten zu. Er kritisierte etwa, dass Manager von Unternehmen trotz Fehlleistungen Boni bekämen, aber eine Verkäuferin schon bei einer kleinen Verfehlung den Arbeitsplatz verliere. „Dieses blühende Land sollte sich solche Ungerechtigkeiten nicht leisten.“ Schulz verurteilte die Steuerflucht großer Unternehmen ins Ausland. „Wenn ich Kanzler bin, werde ich das Prinzip einführen: Das Land des Profits ist auch das Land der Steuern.

Landesparteichefin Breymaier rief zur Abwahl von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf und wandte sich gegen eine Fortsetzung der schwarz-roten Bundesregierung: „Diese Koalition ist ausgequetscht wie eine Zitrone.“ Die SPD wolle etwa mehr gute Arbeit und bezahlbare Wohnungen für alle. „Das kriegen wir mit dieser ideen- und visionslosen CDU und CSU nicht hin.“

Breymaier trat Befürchtungen entgegen, dass die derzeit guten Umfragewerte für die SPD nicht von Dauer sein könnten. SPD-Kanzlerkandidat Schulz verkörpere das Thema soziale Gerechtigkeit. „Schulz ist das Gesicht zum Thema. Aber das Thema ist schon lange da. Deshalb wird es tragen“, sagte sie.

Die baden-württembergische SPD hatte bei der Landtagswahl vor einem Jahr eine herbe Niederlage erlitten. Sie erreichte ein Allzeittief von 12,7 Prozent - für die Fortsetzung der grün-roten Regierung reichte es deshalb nicht. Als Konsequenz daraus trat Parteichef Nils Schmid zurück. Die Gewerkschafterin Breymaier übernahm die Parteiführung im Herbst. Nun kürte die SPD sie mit einem guten Ergebnis zur Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl: Breymaier bekam 297 Ja-Stimmen. Es gab 14 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen.

Die Partei wollte am Samstag die weiteren Plätze für ihre Kandidatenliste zur Bundestagswahl aufstellen. Bislang ist die Südwest-SPD mit 20 Abgeordneten im Bundestag vertreten - nach einem Zweitstimmenergebnis von 20,6 Prozent bei der Bundestagswahl 2013. Der Schulz-Hype nährt auch in Baden-Württemberg die Hoffnungen, dass es bei der nächsten Wahl deutlich mehr Abgeordnete werden könnten. In Baden-Württemberg sieht eine jüngste Umfrage von Infratest dimap im Auftrag von SWR und „Stuttgarter Zeitung“ die SPD bei 20 Prozent, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre („Sonntagsfrage“).