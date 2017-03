Den Haag/Istanbul Streit zwischen Türkei und den Niederlanden: So spitzte sich die Krise zu

Streit zwischen Türkei und den Niederlanden: So spitzte sich die Krise zu

Nicht nur in Deutschland sind geplante Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder ein Streitthema. Die niederländische Regierung hatte am Wochenende zwei Auftritte untersagt. Erdogan drohte ihr daraufhin mit Konsequenzen. Die Eskalation des Streits im Protokoll.

So lief die Eskalation seit Freitag ab

Freitagvormittag: Der türkische Vize-Ministerpräsident Nurettin Canikli erhebt schwere Vorwürfe gegenüber Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Im Wortlaut warf er den Ländern „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ vor. Hintergrund sei deren "finanzielle und moralische" Unterstützung von Terroristen, die in der Türkei Unschuldige ermordeten. Auch den Nazi-Vergleich wiederholte Canikli.

Samstag: Nazi-Vergleiche, Landeverbot, Ausweisung von Ministerin

Samstag, 10.50 Uhr: Mevlüt Cavusoglu bleibt bei seinen Plänen, in Rotterdam aufzutreten und droht den Niederlanden mit wirtschaftlichen und politischen Sanktionen, sollte er daran gehindert werden. In einem Interview mit CNN Türk sagte er: "Ich werde heute nach Rotterdam gehen."

Sonntag: Demonstrationen, Drohungen, Forderungen nach politischer Härte

Sonntag, 1.45 Uhr: Die niederländische Polizei geht mit Wasserwerfern gegen Demonstranten vor dem türkischen Generalkonsulat in Rotterdam vor. Vor dem Konsulat hatten mehr als 1000 Menschen demonstriert. In der Nacht wird außerdem Familienministerin Kaya aus den Niederlanden ausgewiesen, sie reist daraufhin nach Deutschland.

Montag: Reisewarnung, Nato ruft zu Mäßigung auf

Montag, 10 Uhr: Die Niederlande gibt angesichts der diplomatischen Krise eine Reisewarnung für die Türkei aus. Das Außenministerium in Den Haag rät den in der Türkei lebenden Niederländern zur „Vorsicht“. Sie sollten im gesamten Land Menschenansammlungen sowie belebte Plätze meiden, heißt es.

Die Niederlande gibt angesichts der diplomatischen Krise eine Reisewarnung für die Türkei aus. Das Außenministerium in Den Haag rät den in der Türkei lebenden Niederländern zur „Vorsicht“. Sie sollten im gesamten Land Menschenansammlungen sowie belebte Plätze meiden, heißt es. Montag, 13 Uhr: Die Nato ruft die Türkei und die anderen Bündnispartner im Streit um untersagte Wahlkampfauftritte zur Mäßigung auf. Ziel müsse es sein, „Spannungen zu entschärfen und die Lage zu deeskalieren“, sagt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel.

Die Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in EU-Staaten für die umstrittene Verfassungsreform von Präsident Recep Tayyip Erdogan sorgen seit Wochen für Streit. Die niederländische Regierung hatte am Wochenende zwei Auftritte untersagt. Erdogan drohte ihr daraufhin mit Konsequenzen. Die Niederlande haben inzwischen eine Reisewarnung für niederländische Bürger in der Türkei ausgegeben. Die Bundesregierung hat bisher keine Einreiseverbote ausgesprochen.