Politik Stopfei und Insektentöter  Adenauers Erfindungen

Konrad Adenauer hielt sich für einen ebenso großen Erfinder wie Politiker. Mit dieser Einschätzung stand er allerdings ziemlich allein da. Hier eine Auswahl seiner Geistesblitze.

KÖLNER BROT: Als die Kölner im Ersten Weltkrieg Hunger litten, entwickelte Adenauer als Ernährungsbeauftragter ein Ersatzbrot aus Mais, Gerste, Reis und Kleie. Die Bevölkerung revanchierte sich mit dem wenig schmeichelhaften Spottnamen „Graupenauer“.

ELEKTRISCHER INSEKTENTÖTER: Weil der Rosenzüchter Adenauer nicht gern mit Insektengift hantierte, erfand er eine elektrische Kleiderbürste, die Blätter und Äste unter Strom setzen sollte. Bedauerlicherweise kam der Konzern AEG zu dem Schluss, dass diese Vorrichtung weniger für die Schädlinge als vielmehr für den Anwender „absolut tödlich“ gewesen wäre.

BELEUCHTETES STOPFEI: Herkömmliche Stopfpilze oder Stopfeier hielt Adenauer für unpraktisch, da man die Löcher nur erkenne, wenn man die Kleidung – zum Beispiel Damenstrümpfe – mit großer Spannung darüber ziehe. Das von ihm entwickelte Stopfei wurde dagegen von unten durch eine kleine Glühbirne erhellt. Pech für Adenauer: Jemand anders war schon vor ihm auf die Idee gekommen.

FUSSGÄNGER-WALZE: Als Adenauer in den 30er Jahren von den Nazis kaltgestellt war, meldete er beim Patentamt eine Vorrichtung an, „welche das Überfahrenwerden durch Straßenbahnwagen absolut sicher verhindert“. Es ging um eine rotierende Walze, die Fußgänger vor sich herfegen und dadurch verhindern sollte, dass sie unter den Wagen gerieten. In diesem Fall ist die Antwort des Patentamtes nicht überliefert.