Politik Steinmeier: Präsidentschaft Trumps bedeutet das Ende der alten Welt

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sieht in der Präsidentschaft von Donald Trump in den USA eine historische Zäsur. "Mit der Wahl Donald Trumps ist die alte Welt des 20. Jahrhunderts endgültig vorüber", sagte Steinmeier der "Bild am Sonntag".

Welche Ordnungsvorstellungen sich nun stattdessen durchsetzen würden, sei "völlig offen". Auf jeden Fall müsse sich die Welt nun auf "unruhige Zeiten" einstellen. Steinmeier wies darauf hin, dass bei Machtwechseln "Ungewissheiten, Zweifel und Fragezeichen über den Kurs der neuen Führung" an sich etwas Normales seien. "Aber in diesen Zeiten einer neuen globalen Unordnung geht es um mehr, heute steht besonders viel auf dem Spiel", fügte er hinzu. Zugleich kündigte der Minister an, die Bundesregierung werde nun mit der US-Regierung "das Gespräch suchen", um "der neuen Administration unsere Haltung, unsere Werte und Interessen zu erläutern". Dabei gehe es um eine "neu zu festigende Partnerschaft auf Augenhöhe". Trump war am Freitag als 45. Präsident der USA vereidigt worden. In seiner Antrittsrede kündigte er an, bei all seinen Entscheidungen stets die Interessen der USA voranzustellen. Steinmeier soll am 12. Februar zum Bundespräsidenten gewählt werden. Sein Nachfolger im Außenamt steht noch nicht fest, im Gespräch ist der frühere EU-Parlamentspräsident Martin Schulz.