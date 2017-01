Brüssel Steinmeier: Nato besorgt über Trumps Äußerungen zur Allianz

Die Äußerungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump haben bei der Nato für Irritationen gesorgt. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier ist besorgt über einige Aussagen.

Die Organisation habe die Erklärung, dass sie „obsolet“ sei, „mit Besorgnis aufgenommen“, sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Montagmorgen nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel.Generell hätten Trumps Interview-Aussagen zu EU und Nato nicht nur in Brüssel „für Verwunderung und Aufregung gesorgt“.