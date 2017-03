vor 3 Stunden dpa Paris/Berlin Starker Staat als Wirtschaftsakteur – Frankreichs Industriepolitik

In Frankreich ist die Rolle des Staates als Akteur in der Wirtschaft deutlich ausgeprägter als in vielen anderen Ländern. Dies erklärt zum Teil auch, warum die Regierung in Paris zunächst gereizt auf die Pläne des Autobauers PSA reagierte, den deutschen Konkurrenten Opel übernehmen zu wollen.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.