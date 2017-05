Zürich/Düsseldorf Spionage-Affäre: Verdächtiger kann nicht mit Schweizer Hilfe rechnen

Im Fall der Spionage-Vorwürfe gegen die Schweiz kann der mutmaßliche Agent nach Medien-Information nicht mit Unterstützung der Regierung in Bern rechnen.

Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) sei nicht bereit, sich an den deutschen Anwaltskosten zu beteiligen, schreibt der „Tages-Anzeiger“ (Samstag). Der Verdächtige habe nicht nur das geheimdienstliche Schweigegelübde gebrochen, sondern auch die Schweizer Behörden in ein äußerst schlechtes Licht gerückt.

Nach Medienberichten soll der Schweizer Geheimdienst versucht haben, in Nordrhein-Westfalen über einen Spion und einen noch unbekannten Spitzel an Informationen über den Ankauf von Steuer-CDs zu gelangen.

Laut „Tages-Anzeiger“ hat der vor rund einer Woche in Deutschland verhaftete Mann von etwa 2010 bis 2014 für den NDB gearbeitet. Unter Berufung auf Protokolle der Schweizer Justiz zeichnet das Blatt weitere Details des Falls nach.

Demnach hat der Ex-Polizist im Herbst 2014 mehrfach mit einem Kontaktmann in Frankfurt über die Lieferung geheimer Schweizer Bankdaten gesprochen. Tatsächlich überreichte er später – wie sich herausstellte – gefälschte Bankdaten. Sein Kontaktmann informierte allerdings die betroffene Bank, die wiederum die Schweizer Behörden.

Nach seiner Festnahme 2015 in der Schweiz plauderte laut „Tages-Anzeiger“ der Verdächtige über seine Verbindungen zum NDB und einen Auftrag, einen Spitzel in der NRW-Finanzverwaltung zu platzieren. Diese Aussagen gelangten schließlich in die Hände der deutschen Justiz.