vor 6 Stunden Dieter Löffler Exklusiv Politik Spätes Erwachen: Erdogans Lauschangriff darf nicht hingenommen werden

In der Spitzelaffäre stößt die deutsche Beschwichtigungspolitik an ihre Grenzen. Frei ihre Meinung sagen können türkische Oppositionelle in Deutschland schon lange nicht mehr. Es ist Zeit, Maßstäbe zu korrigieren, sagt Dieter Löffler in seinem Kommentar.