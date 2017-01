Schlappe für Günther Oettinger: Die Sozialdemokraten im EU-Parlament wollen Günther Oettinger nicht auf einem Personalposten sehen - und empfehlen ihn auch nicht als Vizepräsident.

Am Montagabend hatte Günther Oettinger sich vor dem EU-Parlament für seine umstrittene "Schlitzaugen-Rede" entschuldigt . Der bisherige Digital-Kommissar bedauerte seine Äußerungen über Chinesen, Frauen und Homosexuelle. Zumindest die Sozialdemokraten konnte er damit offenbar nicht ganz überzeugen: Sie haben sich am Dienstagmorgen überraschend dagegen ausgesprochen, dass der neue Haushaltskommissar künftig auch für Personalfragen zuständig ist.Stattdessen wollen sie Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auffordern, Oettinger nicht zum Kommissar für Personalwesen zu machen und auch nicht zum Vizepräsidenten.In einer Mittelung heißt es: "Die Sozialdemokraten glauben nicht, dass Kommissar Oettinger Vizepräsident werden oder das Ressort Personalwesen bekommen sollte." Die Sozialdemokraten begründen ihren Entschluss so: "Seine Antworten über erhöhte Transparenz und Lobbying waren besonders schwach."Außerdem sind sie der Meinung, dass Oettinger die Verantwortung seiner neuen Rolle zwar verstanden habe, aber zuletzt aus falschen Gründen in den Schlagzeilen gewesen sei: wegen "rassistischer und homophober Bemerkungen und Flügen in Privatjets mit Lobbyisten."Oettinger war von Juncker schon zum 1. Januar zum Kommissar für Haushalt und Personal ernannt worden. Für den Antritt des neuen Posten braucht Oettinger eigentlich die Zustimmung des Parlaments. Verhindern kann das Parlament seine Ernennung allerdings nicht.Nach der Befragung am Montagabend gaben die Ausschüsse eine Empfehlung zur Ernennung Oettingers auf den Haushalts- und Personalposten an das Parlamentspräsidium ab. Am Donnerstag wollen die Fraktionschefs des Parlaments die Entscheidung der Abgeordneten verkünden.