vor 1 Stunde Uli Fricker Exklusiv Politik Sollen ehrenamtliche Flüchtlingshelfer bezahlt werden?

Ehrenamtliche packen überall mit an – bisher ohne Bezahlung. Das soll so nicht weitergehen, findet die SPD. Politikredakteur Uli Fricker sagt: Der Vorstoß ist wohlfeil – und schießt am Problem vorbei.