Köln So reagierten Politik und Kirche auf den Tod von Kardinal Meisner

Das Erzbistum Köln richtete nach Meldung des Todes von Kardinal Joachim Meisner direkt ein Online-Kondolenzbuch auf seiner Internetseite sein, in ganz Deutschland ist der Tod des bekannten Kirchenmanns ein Thema. Wir haben die Reaktionen aus Politik und Kirche für Sie zusammengefasst.

Wir trauern um unseren Alt-Erzbischof Joachim Kardinal Meisner. Wir beten für den Verstorbenen. Er möge ruhen in Frieden.#Meisner pic.twitter.com/pwmdPRGHJi — domradio.de (@domradio) 5. Juli 2017

Große Verdienste um die Hauptstadt Berlin

Kardinal Meisner ist gestorben. Wir hatten es mit ihm nicht immer leicht. Möge er in Frieden ruhen. RIP — Volker Beck (@Volker_Beck) 5. Juli 2017

@KNA_Redaktion Ich verneige mich tief vor einem der letzten wirklich katholischen Kirchenfürsten Deutschlandshttps://t.co/aa6JEriGWx — David Berger (@DrDavidBerger) 5. Juli 2017

Kardinal Meisner immer wieder heftig kritisiert

Immer wieder hat der am Mittwochmorgen gestorbenen Kölner Kardinal Joachim Meisner mit Äußerungen heftige Kritik hervorgerufen. Einige Beispiele: Februar 2013: Die „Katholikenphobie“ Der Kardinal löst mit Äußerungen zu einer angeblichen „Katholikenphobie“ Kritik auch in Kirchenkreisen aus. Zuvor war die katholische Kirche massiv in die Kritik geraten, weil sich zwei katholische Kliniken in Köln geweigert hatten, eine vergewaltigte Frau zu behandeln.

September 2007: Die „entartete“ Kultur Bei einer Rede zur Eröffnung eines Museums spricht Meisner von „entarteter“ Kultur. „Dort, wo die Kultur vom Kultus, von der Gottesverehrung abgekoppelt wird, erstarrt der Kult im Ritualismus und die Kultur entartet“, sagt der Kardinal. Der Zentralrat der Juden kritisiert: „Auf den Nazi-Wortschatz zurückzugreifen, vergiftet das gesellschaftliche Klima.“ Dass die Wortwahl zu „Missverständnissen“ geführt habe, bedauert er später.

Januar 2005: Abtreibungen und Holocaust In einer Predigt vergleicht Meisner Abtreibungen mit dem Holocaust und beleidigt damit nach Ansicht des Zentralrates der Juden Millionen Holocaust-Opfer. Wörtlich sagte er: „Zuerst Herodes, der die Kinder von Bethlehem umbringen lässt, dann unter anderem Hitler und Stalin, die Millionen Menschen vernichten ließen, und heute, in unserer Zeit, werden ungeborene Kinder millionenfach umgebracht.“ Kurz darauf bedauert er den Vergleich.

Oktober 2003: Drogensüchtige, Terroristen, Wissenschaftsgläubige und Homosexuelle Die europäische Werteordnung sei durch Drogensüchtige, Terroristen und Wissenschaftsgläubige gefährdet, sagt der Kardinal in Budapest. „Unsere europäische Gegenwart trägt darum auf vielfältige Weise solche Todeskeime in sich, die den gesunden Organismus vergiften, ja zum Kollabieren kommen lassen.“ Indirekt verurteilt er die Homosexualität, da sie der Schöpfungsordnung widerspreche. Kritiker werfen ihm eine „menschenverachtende Sprache“ vor.



Im Mittagsgebet im Kölner Dom sollte laut offizieller Mitteilung des gestorbenen Kardinals gedacht werden, für den Abend war ein Trauergottesdienst mit Erzbischof Rainer Maria Woelki geplant. Auch das Erzbistum Berlin lud zu einer Abendmesse für den Verstorbenen ein. Besonders die katholische Kirche gedenkt heute des charismatischen Kardinals.Mit einem Kondolenzschreiben an den Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki hatam Mittwoch auf den Tod von Kardinal Jochim Meisner reagiert. Meisner sei „aus einem tiefen Glauben und einer aufrichtigen Liebe zur Kirche heraus für die frohe Botschaft eingetreten“, erklärte Franziskus darin. Gott möge „ihm seinen treuen und unerschrockenen Einsatz für das Wohl der Menschen“ lohnen.Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal, hat den gestorbenen Kardinal Joachim Meisner als „unverzagten Kämpfer“ gewürdigt. „Er war bereit, öffentlich anzuecken und hielt mit seiner Meinung nicht zurück“, teilte Marx am Mittwoch in Bonn mit. „Gerade die Erfahrungen in der früheren DDR machten ihn zu einem unverzagten Kämpfer für den Glauben.“ Unvergessen sei auch Meisners Einsatz für den Weltjugendtag 2005 in Köln und für den Besuch von Papst Benedikt XVI.Er war der wohl umstrittenste deutsche Kirchenführer. Immer wieder sorgte der konservative Geistliche mit provokanten Äußerungen für Aufregung.hatteAußenminister(SPD) würdigte Meisner als eine prägende Gestalt der deutsch-deutschen Geschichte. Gabriel erklärte, Meisner sei in der DDR eine unverzichtbare Stimme für die Christen katholischen Glaubens gewesen. „Sein Wirken ist bleibende Mahnung für uns und auch für mich als lutherischen Christ ganz persönlich, dass es jenseits der Tagespolitik geistliche Voraussetzungen und ethische Richtlinien gibt, die uns als Gesellschaft ausmachen und binden.“Brandenburgs Ministerpräsident(SPD) würdigte den ehemaligen Berliner Bischof als „prägende Persönlichkeit der katholischen Kirche“. Meisner habe in der DDR und in ganz Deutschland eine wichtige Rolle gespielt.Die Kölner Oberbürgermeisterin(parteilos) würdigte Meisner als kritischen Denker und Mahner. Mit dem eher liberalen „Rheinischen Katholizismus“ habe sich der gebürtige Schlesier bis zum Ende seiner Amtszeit schwer getan. „Trotzdem waren seine Beiträge immer auch geprägt von großer Menschenliebe, präziser Analyse und tiefem Glauben“, erklärte Reker.Die Malteser würdigten Meisners „herzliche und den Menschen zugewandte Art“. „Er war dabei gleichzeitig sperrig, jemand, der sich nicht dem Zeitgeist beugt“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Malteser Hilfsdienstes,Nach dem Tod des ehemaligen Bischofs von Berlin, Joachim Kardinal Meisner, hat der Regierende Bürgermeister,(SPD), dessen Verdienste um die Stadt gewürdigt. Meisner habe sich mit den heiklen Problemen der Teilung und der katholischen Kirche in der DDR auseinandersetzen müssen, betonte Müller am Mittwoch. „Die Aufrechterhaltung der Kontakte über die Mauer hinweg und die Sorge um die Möglichkeiten kirchlichen Lebens im Ostteil unserer Stadt sowie in der DDR verdienen unseren Respekt.“Meisner führte als Bischof, von seinem Amtssitz in Ost-Berlin aus, von 1980 bis 1989 das Bistum Berlin und war von 1982 bis 1989 Vorsitzender der Berliner Bischofskonferenz, der Versammlung der Bischöfe der DDR.Der Grünen-Politiker und religionspolitische Sprecher der Grünen,, meldete sich auf Twitter zum Tod von Kardinal Meisner. Er blickt zurück auf verschiedene politische Meinungsverschiedenheiten.Der Theologe(aus der katholischen Kirche ausgetreten) meldete sich ebenfalls auf Twitter zum Tod von Kardinal Joachim Meisner zu Wort. Dieser hatte ihm die Erlaubnis entzogen, als Religionslehrer zu arbeiten. Berger hat 2010 seine Homosexualität öffentlich gemacht und ein Buch dazu geschrieben.In Erinnerung bleiben vielen Zeitgenossen und Mitstreitern auf jeden Fall emotionale Diskussionen, die nicht selten im ganzen Land für Aufregung sorgten, wie Sie in unserer Zusammenstellung sehen: