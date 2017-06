Berlin Signal an Trump: Merkel warnt vor G20-Gipfel vor Isolationismus und Protektionismus

Eine Woche vor dem G20-Gipfel in Hamburg hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit einer Warnung vor „Isolationismus und Protektionismus“ ein deutliches Signal an US-Präsident Donald Trump gesendet.

Spannung vor dem großen Gipfel

Nur eine Blendgranate?

Merkel erwähnte Trump in ihrer Regierungserklärung am Donnerstag im Bundestag nicht namentlich, kritisierte aber den von seiner Regierung angekündigten Ausstieg aus dem Klimaabkommen von Paris. „Das Pariser Abkommen ist unumkehrbar, und es ist nicht verhandelbar“, sagte sie.Herausforderungen wie der Klimawandel, internationaler Terrorismus oder der Kampf gegen die Ursachen von Flucht und Migration machten nicht vor Ländergrenzen halt, sagte Merkel. „Wer glaubt, die Probleme dieser Welt mit Isolationismus und Protektionismus lösen zu können, der unterliegt einem gewaltigen Irrtum.“ Nur gemeinsam werde es gelingen, „die richtigen Antworten auf die zentralen Fragen unserer Zeit zu finden“.Die Stärkung des Multilateralismus sei der Gedanke, der sich „wie ein roter Faden“ durch den Entwurf der Abschlusserklärung für das Treffen in Hamburg ziehe, fügte die Kanzlerin hinzu. Die großen Industrie- und Schwellenländer kommen Ende nächster Woche in der Hansestadt zum G20-Gipfel zusammen.Nach der Abkehr Trumps von der Pariser Klimavereinbarung seien auf dem Gipfeltreffen zu dem Thema „keine einfachen Gespräche“ zu erwarten, sagte Merkel. Zugleich machte sie deutlich: „Wir können und werden nicht darauf warten, bis auch der letzte auf der Welt von den wissenschaftlichen Erkenntnissen des Klimawandels überzeugt werden konnte.“Während Trump mit Strafzöllen auf Einfuhren in die USA droht, unterstrich die Kanzlerin in ihrer Regierungserklärung die Bedeutung des Freihandels. „Der Welthandel ist für den Wohlstand in Europa von überragender Bedeutung“, sagte Merkel. Sie hoffe, dass vom G20-Gipfel „ein deutliches Signal für freie Märkte und gegen Abschottung ausgeht“.SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann forderte Merkel auf, beim G20-Gipfel klare Kante gegen Trump zu zeigen. Der US-Präsident „propagiert den Egoismus der Nationen und das Recht des Stärkeren“. Beim Klimaschutz müsse es in Hamburg eine „19:1-Allianz“ gegen Trump geben.Die Opposition nutzte die Debatte für eine Abrechnung mit der Außen- und Klimapolitik der Bundeskanzlerin. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter kritisierte, dass Merkels Handeln ihren Worten beim Klimaschutz „diametral entgegen“ stehe. Deutschland sei weiter das Land, das weltweit am meisten Braunkohle verbrenne.Merkels Motto, im Rahmen der G20 die „vernetzte Welt“ zu gestalten, sei „eine riesengroße Blendgranate“, sagte Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch. Im Kern hätten die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer kein Interesse daran, das „System der weltweiten Ausbeutung“ zu ändern.Im Laufe des Tages empfängt Merkel im Kanzleramt die europäischen Gipfelteilnehmer der G20 zu einem Vorbereitungstreffen. Sie will dabei den Stand der bisherigen Verhandlungen vorstellen und mit den europäischen Partnern die Schwerpunkte des Gipfels diskutieren.Merkel hob in ihrer Regierungserklärung die Bedeutung des Zusammenhalts in Europa hervor - gerade nach dem von Großbritannien angekündigten Austritt aus der EU. Die Kanzlerin sagte, um den Zusammenhalt in Europa sei es „deutlich besser bestellt als es manche hitzige Debatte vermuten ließe“.Angesichts der am Rande des G20-Gipfels geplanten Proteste rief die Kanzlerin erneut zu friedlichen Demonstrationen auf. Dass es Proteste geben werde, sei aber „mehr als legitim in einer Demokratie“.