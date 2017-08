Berlin "Sie ist abgehoben": Schulz will Merkel aus der Komfort-Zone drängen

Deutschland im Sommer 2017. Die Bürger erleben einen Wahlkampf, der wie weichgespült wirkt. Merkel lässt die Angriffe von Schulz an sich abperlen wie Wasser an der Outdoor-Jacke. Das nervt Schulz. Er probiert es jetzt mit einem Frontalangriff.

TV-Duell steht vor der Tür

Vier Wochen vor der Bundestagswahl ändert Martin Schulz seine Strategie. Im ARD-Sommerinterview am Sonntag lässt der SPD-Kanzlerkandidat seine bisherige Zurückhaltung hinter sich. Er wirkt aggressiv und wird jetzt auch persönlich. Schulz wirft Kanzlerin Angela Merkel vor, sie sei „abgehoben“. Die CDU-Politikerin kusche vor dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und habe in Sachen Elektromobilität „keinen Plan“.Merkel plaudert zur gleichen Zeit beim Tag der offenen Tür im Kanzlergarten gut gelaunt und locker mit dem Fußball-Weltmeister Sami Khedira. Im Vorjahr war Jérôme Boateng da. Die Bundeskanzlerin weiß: Fußballer sind Sympathieträger und vielleicht fällt nebenbei ja auch etwas Sympathie für sie selbst ab. „Es ist ja schon wie eine Tradition, dass ich einen engen Draht zur Nationalmannschaft habe“, sagt Merkel. Nebenbei flicht die Kanzlerin geschickt ein, dass sie Khedira in Berlin nach seinem verlorenen Champions League Finale ein wenig getröstet habe.Der Deutsch-Tunesier Khedira soll an diesem warmen Sommertag womöglich auch als Beweis dafür herhalten, dass Integration gelingen kann. Ein politisches Signal in Zeiten, in denen das für Merkel so schwierige Thema „Flüchtlingskrise“ wieder sehr präsent ist. Doch Khedira ist kein Flüchtling und musste sich auch nicht integrieren. Seine Mutter ist Deutsche. Er ist in Stuttgart geboren.Vom Garten-Termin eilt Merkel zum ZDF. Wahlkampfhektik, ein weiteres Interview wird aufgezeichnet. Am Abend können sich die Menschen dann ein Bild von beiden Kanzlerkandidaten machen. Es ist ein erster indirekter Schlagabtausch mit Schulz - eine Woche bevor die stoische Kanzlerin und ihr zuletzt etwas glückloser Herausforderer beim TV-Duell in den direkten Clinch gehen.Dass Schulz jetzt nicht nur die Union kritisiert, sondern den Frontalangriff auf Merkel wagt, ist vielleicht eine Reaktion auf die jüngsten Umfragen. Sie sehen die Union bei 39 Prozent, während die Sozialdemokraten zwischen 22 und 24 Prozent stagnieren. Allerdings haben sich schon einige Merkel-Widersacher mit dieser Strategie eine blutige Nase geholt.Doch was sollte Schulz sonst tun? Die Themen-Ballons, die er im Wahlkampf 2017 bisher hat steigen lassen, verschwanden oft schon nach wenigen Stunden weitgehend unbemerkt am Horizont - von der EU-Quote für Elektroautos bis hin zu seinen Ratschlägen zum richtigen Umgang mit dem konfrontativen türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Am Montag will Schulz jetzt einen Vorschlag für eine „Nationale Bildungsallianz“ präsentieren. Es geht um einheitliche Bildungsstandards. Das Thema nervt viele Eltern, die schon mal mit Schulkindern von Bundesland zu Bundesland umgezogen sind.Schwieriger als das Schattenboxen mit Schulz ist für Merkel der Umgang mit den Wutbürgern. So wie am Samstag in Quedlinburg. Beim Wahlkampfauftakt in Sachsen-Anhalt schallt ihr ein Pfeifkonzert entgegen, die Leute halten AfD-Plakate und handgemalte Schilder mit Parolen wie „Merkel muss weg“ in die Höhe.Schulz muss sich derweil mit Außenminister Sigmar Gabriel arrangieren, der in diesen Tagen manchmal wie der eifrigere Wahlkämpfer wirkt. Machen sich da zwei SPD-Alphatiere den Markt der Aufmerksamkeit streitig? Schulz sagt, nein. Er sagt: „Sigmar Gabriel und ich stimmen uns in jedem Punkt ab.“ In einem Interview habe ihn Gabriel neulich sogar über den grünen Klee gelobt, „das fand ich ganz toll“.Auch andere Genossen schießen quer. SPD-Fraktionsvize Eva Högl spricht sich im RBB dafür aus, im Falle einer Wahlniederlage notfalls auch als Juniorpartner der Union wieder in eine große Koalition zu gehen. „In der Opposition setzt man natürlich gar nichts durch. Opposition ist immer das Schlechteste. Da landet alles im Papierkorb oder in der Schublade“, warnt sie. Gemäß dem Motto des früheren SPD-Chefs Franz Müntefering: „Opposition ist Mist.“ Ob das Frontmann Schulz gefallen kann? Schließlich lässt er keine Gelegenheit aus, um den Halbsatz „wenn ich Kanzler bin“ einzuflechten.Schulz reißt damit zugleich eine Flanke auf, die Merkel sofort nutzt: Denn eine Perspektive, tatsächlich Kanzler zu werden, hat Schulz wohl überhaupt nur in einer Koalition mit Linkspartei und Grünen. Dafür sehen die Umfragen zwar derzeit keine Mehrheit. Doch Merkel sagt der „Welt am Sonntag“, es sei klarer denn je, „dass die SPD jederzeit eine rot-rot-grüne Mehrheit nutzen würde, falls diese rechnerisch möglich wäre“.Merkel und Schulz wissen beide: In den nächsten vier Wochen kann noch viel passieren. Denn nach Angaben der Meinungsforscher hat fast jeder zweite Wähler noch nicht entschieden, wo er sein Kreuz machen wird. Auf diese Unentschiedenen hofft Schulz. Er sagt: „Da will ich ran“. Er klingt kämpferisch. Aber auch ein wenig verbissen.